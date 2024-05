Giuliano e Veronica Peparini ‘copiano’ Amici?/ Nasce la ‘Peparini Academy’

Concorrenza in vista per Amici di Maria De Filippi? Forse solo dal punto di vista concettuale: come racconta Novella2000, sta per nascere una nuova scuola dedicata ad innumerevoli arti che porta la firma di due ex volti di spicco del talent di Canale 5. Stiamo parlando di Veronica Peparini e suo fratello Giuliano, prossimi all’apertura di una scuola dedicata non solo allo studio della danza, ma anche di altre discipline come il canto e la recitazione.

Prende forma la Peparini Academy, una scuola voluta fortemente dai fratelli Peparini – Veronica e Giuliano – entrambi ex volti di Amici di Maria De Filippi. Il progetto è stato fortemente voluto da entrambi con l’obiettivo di offrire agli innumerevoli talenti del nostro paese di poter approfondire gli studi e lanciarsi verso il coronamento dei propri sogni.

La Peparini Academy prende forma: nel cast dei docenti anche Andreas Muller e Beppe Vessicchio

L’iniziativa di Giuliano Peparini e Veronica Peparini è chiaramente caratterizzata dalla collaborazione di grandi noti per lo scacchiere dei docenti al fine di offrire un servizio di formazione quanto più completo, diversificato e professionale possibile. Come riporta Novella2000, per il cast dei maestri di danza spicca la presenza di Andreas Muller, ex allievo di Amici di Maria De Filippi oltre che compagno della coreografa con la quale ha di recente coronato il sogno di diventare padre.

Per quanto riguarda la parte dedicata al canto, la Peparini Academy di Veronica e Giuliano Peparini potrà contare su Beppe Vessicchio: una garanzia assoluta del settore. Non resta a questo punto che fare i migliori auguri per i due fratelli alle prese con tale iniziativa dedicata al mondo dell’arte ma soprattutto alla formazione di tanti giovani che ogni giorno cercano la strada giusta da seguire all’insegna della passione e dei sogni.

