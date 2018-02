Tina Cipollari tira l'acqua in testa a Gemma Galgani/ Video, domani una nuova lite a Uomini e Donne

Continua la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista di Uomini e Donne getta l'acqua in studio in testa alla dama del trono over e la guerra continua...

28 febbraio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Tina Cipollari

La nuova puntata di Uomini e Donne si è concluda con un gesto shock di Tina Cipollari ai danni di Gemma Galgani. Alla fine del nuovo appuntamento con dame e cavalieri del trono over, la Galgani, comodamente seduta alla sua postazione, ha ricevuto un improvviso getto d'acqua in testa, bagnandosi capelli e abito. Lo scherzo, per molti telespettatori di cattivo gusto, è di Tina Cipollari che, uscita dallo studio, rientra improvvisamente dalle quinte con una bottiglietta d'acqua che versa, per l'appunto, in testa a Gemma (Clicca qui per il video integrale). Sorpresa, la bionda dama, si alza di scatto per comprendere l'accaduto e abbandona la sua seduta, girandosi di spalle per cercare di capire le abbia giocato questo colpo basso. La scena, che verrà mandata in onda integralmente nella puntata di domani, vede la Galgani pronta ad abbandonare lo studio, probabilmente proprio per asciugarsi.

PIOGGIA DI CRITICHE PER TINA CIPOLLARI

Tina Cipollari, intanto, ritorna dietro le quinte subito dopo averle gettato l'acqua. Ma cosa accadrà nella puntata di domani? Gemma si vendicherà? Intanto sul web piovono critiche per la Cipollari che, per molti, ha superato ogni limite. "Ma Maria de Filippi perché non la manda via? Che tipo di contratto a stilato Mediaset con questa donna volgare cafona isterica?" tuona una telespettatrice; e ancora "Una proposta per Maria de Filippi potrebbe sostituire la Tina con una persona all' altezza del programma lei è unica stonatura!!!" E c'è chi crede addirittura che la Galgani debba prendere provvedimenti: "Una querela a Tina da parte di Gemma no? per tutti gli insulti gratuiti che le ha fatto e continua.... altro che opinionista".

