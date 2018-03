Carolyn Smith, il tumore è tornato/ "Ho ricominciato la mia lotta" (Ballando con le Stelle 2018)

Carolyn Smith a poche ore dall'esordio di Ballando con le Stelle 2018, annuncia sui social il ritorno del tumore e la sua nuova lotta. Pronta a vincere, ecco le sue rivelazioni

Carolyn Smith - Ballando con le Stelle 2018

Brutte notizie per i fan di Carolyn Smith che ha deciso di rialzare il velo sulla sua vita privata e sulla sua malattia. A poche ore dal debutto di Ballando con le stelle, colei che da sempre tiene il timone della giuria del programma, ha ammesso di aver ripreso la sua lotta contro il cancro. La malattia è tornata e se fino a questo momento non ha detto niente per non attirare su di sè l'attenzione in una fase di lancio della nuova edizione del programma di Milly Carlucci, poco fa ha usato i social per confermare tutto proprio come da lei stesso dichiarato in un'intervista a Gente. Pubblicando la copertina del settimanale, ha scritto: "Oggi però non riesco più a tenermi dentro questo peso e mi sono raccontata al settimanale “Gente”. [...] Io sto lottando pubblicamente da ormai due anni non di certo per altri obbiettivi ma per levare la parola tabù da tutto ciò: donne parlatene e non abbiate paura di farlo. Io lo faccio coi miei social, il mio libro e tutti i miei mezzi a disposizione. Non mi fermo qui. Ieri ho ricominciato una seconda lotta ma sorrido e non mollo mai". Clicca qui per leggere il messaggio integrale. (Hedda Hopper)

LEI È L'ESPERTA IN GIURIA

Carolyn Smith è pronta per riprendere il timone della giuria di Ballando con le Stelle 2018. La presidentessa guiderà infatti il team di giudici di quest'anno, così come è avvenuto nelle precedenti edizioni. Forte della sua conoscenza in fatto di ballo, la Smith ha già dato la sua opinione in merito allo scalpore suscitato dalla scelta di Giovanni Ciacci di ballare con un uomo. L'esperto di tendenze di Detto Fatto si unirà infatti a Raimondo Todaro per questa sua nuova esperienza, ma per Carolyn non c'è alcuna differenza fra la loro e le altre coppie in gara. Anzi, ha già maturato altre esperienze nel giudicare gare con concorrenti tutti al maschile o al femminile, "la insegno anche. Quindi sarò in grado di giudicare se è ben fatta", ha sottolineato durante la presentazione dell'edizione di quest'anno del programma di Rai 1. Nessuna disparità quindi e nemmeno nessun occhio di riguardo per la coppia più discussa del momento.

NEL SUO LIBRO IL RACCONTO DELLA SUA ESPERIENZA CON LA MALATTIA

Non solo Ballando con le Stelle 2018: Carolyn Smith ha presentato di recente il suo libro Ho ballato con uno sconosciuto durante la recente edizione di Danzainfiera in Toscana. Un racconto in cui è chiara la sua passione per la danza, di tale portata da non permetterle di allontanarsi da quel mondo nemmeno dopo aver scoperto di avere un cancro. Anzi, il passato da ballerina l'ha agevolata con la malattia, dato che ha potuto abituarsi al dolore ed alla fatica, a nasconderli persino, ben prima di quest'amara scoperta. Il suo libro racconta proprio il suo punto di vista su tutto questo, in perfetto contrasto con i tabù che spesso spingono le persone colpite da una patologia a non parlarne. "Ho deciso che dovevo usare la mia popolarità per dire al mondo che non c'è nulla di cui vergognarsi", ha sottolineato a Stamp Toscana. E riguardo alla sua ormai coriacea esperienza con Ballando, la presidentessa della giuria ha ricordato di come all'inizio in realtòà avrebbe voluto non accettare. Dopo dieci anni invece la ritroviamo ancora una volta alla guida del team di giudici, pronta a dare consigli e tirate d'orecchie anche ai concorrenti.

