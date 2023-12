Carolyn Smith choc: “Hanno annunciato la mia morte”/ “Alcune orrende persone mi vorrebbero…”

Carolyn Smith contro le fake news

Carolyn Smith, a poche ora dalla finalissima di Ballando con le stelle 2023, si lascia andare ad un amaro sfogo contro le fake news. La Smith, da anni nel cast fisso di Ballando con le stelle, combatte da tempo contro il cancro al seno. Recentemente ha dovuto ricominciare a fare le chemio e le fake news sulla sua salute sul web sono sempre presenti. Nelle scorse ore, sul web sono apparsi titoli falsi e agghiaccianti che hanno spinto Carolyn ad intervenire e a fare chiarezza. La Smith ha così scelto il suo profilo Instagram dove è molto attiva e dove condivide anche le notizie sulla sua malattia.

Carolyn Smith attacca Guillermo Mariotto: "Io parlo di ballo non tu"/ Scintille a Ballando con le stelle 2023

“Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui – ha proseguito -. Anzi, ancora più energica che mai. Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui”, ha detto.

Le parole di Carolyn Smith

Carolyn Smith ha sempre parlato della sua malattia e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, ha raccontato la nuova battaglia che sta combattendo. “È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare un po’ riappare…”, aveva dichiarato al settimanale Gente. “A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane, e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata”, ha aggiunto.

Lorenzo Tano: "Ecco perché temo Carolyn Smith"/ "Vorrei vincere Ballando con le stelle per un motivo"

Sempre sui social, Carolyn ha pubblicato un video annunciando l’ultima chemio prima del Natale: “Allora, devo dire Merry Christmas and a Happy new year, devo vederti nel 2024. Bye”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA