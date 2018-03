Loro, film di Paolo Sorrentino su Berlusconi/ Video trailer: Toni Servillo nei panni del Cavaliere

È uscito il teaser trailer di "Loro", il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato dall'attore Toni Servillo.

12 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Toni Servillo

Pochi minuti fa è stato rilasciato il primo teaser trailer di “Loro”, il nuovo film di Paolo Sorrentino dedicato alla vita pubblica e privata di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo (che per il regista napoletano si era già trasformato in Giulio Andreotti ne “Il divo”). La silhouette di una ragazza che balla, un corteo di macchine che scorre su una strada notturna a roma, sua moglie in tuta da ginnastica, il giuramento di uno dei governi, i trofei dei Milan, un barboncino bianco come Dudù. “Ma te che cosa ti aspettavi di poter essere l’uomo più ricco del paese, fare il premier e che anche tutti ti amassero alla folli?”, chiede una voce fuori campo. Alla fine del trailer, si vede Berlusconi inquadrato di spalle mentre guarda delle belle donne che ballano per lui: “Sì, io mi aspettavo proprio questo”, risponde una voce identica a quella dell'ex premier. Nel cast anche l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni dell’ex-moglie Veronica Lario, Riccardo Scamarcio in quelli dell’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini e Ricky Memphis nei panni di Stefano Ricucci.

Il cast e la produzione

Nel film recitano anche Chiara Iezzi, Fabrizio Bentivoglio,Roberto Herlitzka, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli e Alessia Fabiani. “Loro” è stato scritto da Paolo Sorrentino in collaborazione con Umberto Contarello, mentre è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori. Toni Servillo è l’attore “feticcio” del regista e ha già collaborato con Sorrentino in occasione dei film “L’uomo in più”, “Le conseguenze dell'amore”, “Il divo” e “La grande bellezza”. Ha vinto tre David di Donatello come Miglior attore protagonista in tutti i film di Paolo Sorrentino, tranne che per “L’uomo in più”. Il nuovo film di Paolo Sorrentino molto probabilmente sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes (in programma dall’8 al 19 maggio). Il film è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film, Pathé e France 2 Cinéma. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali. Al momento non c'è ancora una data ufficiale per l'uscita della pellicola nelle sale.

