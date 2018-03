Uomini e Donne, Tina lancia torta in faccia a Gemma/ Video, Cipollari si vendica dopo la lite: il web insorge

Uomini e Donne, Tina lancia torta in faccia a Gemma: video. La Cipollari si vendica dopo la lite con la Galgani: il web insorge e chiede l'intervento di Maria De Filippi. Le ultime notizie

16 marzo 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, Tina lancia torta in faccia a Gemma

Tina Cipollari e Gemma Galgani di nuovo protagoniste della puntata di Uomini e Donne sul Trono Over. Come al solito ne sono successe di tutti i colori nello studio di Maria De Filippi. Per l'opinionista e la “dama” ogni occasione è buona per attaccarsi, ma stavolta Tina si è spinta oltre visto che, dopo aver rovesciato una bottiglietta in testa a Gemma, le ha lanciato una torta in faccia. La tensione stavolta è legata alla sfilata organizzata in studio: le dame dovevano sfidarsi a colpi di sensualità e la Galgani, che ha riproposto Sharon Stone in Basic Instinct, si è piazzata al terzo posto. “Accavallare le gambe in quel modo alla tua età è di cattivo gusto”, ha subito attaccato la Cipollari, ma Gemma, abituata a questo genere di critiche, pensava fosse finita dopo il botta e risposta. E invece l'opinionista di Uomini e Donne, che nel frattempo aveva lasciato lo studio, è tornata con una sorpresa. Quando Gemma l'ha provocata dicendo “È nervosa perché sperava arrivassi ultima, sta prendendo un digestivo per il mal di stomaco”, è tornata con in mano una torta e l'ha lanciata in faccia all'acerrima “nemica”. (agg. di Silvana Palazzo)

LA RICOSTRUZIONE DELLA LITE

Il dibattito era cominciato sull'aspetto fisico. Gemma Galgani aveva augurato a Tina Cipollari di arrivare alla sua età con il suo aspetto. “Ma dato che ti elogi tanto, non mostrare solo le gambe, mettiti in bikini! Non hai avuto nemmeno un figli”, aveva replicato l'opinionista. Così è cominciata la lunga discussione con un'escalation che ha portato alla torta in faccia. Elegante la reazione di Gemma Galgani dopo aver ricevuto la torta in faccia da Tina Cipollari. Altre donne avrebbe reagito male all'ennesima dura provocazione di Tina Cipollari, invece l'ex di Giorgio Manetti ha mostrato un'invidiabile calma. Non si è affatto scomposta, anzi ha commentato con nonchalance. “Beh Maria, è in tema con il mio abito bianco. Anzi, mo la assaggio pure: è buona veramente”, ha dichiarato la dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne. Preoccupata per Gemma, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto alla concorrente se fosse davvero tutto ok, ricevendo una convincente rassicurazione da parte della Galgani. Il web non ha reagito con la stessa calma all'ennesimo siparietto teso, infatti sui social sono montate le polemiche per un gesto che molti telespettatori fanno rientrare nel “bullismo”. (agg. di Silvana Palazzo)

L'OPINIONISTA SARÀ CACCIATA DAL PROGRAMMA?

L'ennesimo colpo basso di Tina Cipollari a Gemma Galgani ha sollevato un vero e proprio putiferio. La torta gettata dall'opinionista in faccia alla dama del trono Over di Uomini e Donne ha sollevato grosse critiche del pubblico e l'appello a Maria De Filippi. Il web dice basta a queste scene di bullismo e vuole l'opinionista fuori dal programma. Ma le critiche per la Cipolalri arrivano anche da alcuni personaggi dello showbiz. Come riporta Vero, Janet De Nardis, direttrice del Roma Web Fest, scrive “Tina e Gemma sono un modello di comportamento da non imitare”; l’attore Beppe Convertini si dice dello stesso parere: “Essendo il programma seguitissimo dai giovani non credo sia giusto che i toni siano così accesi da parte sua”. Come andrà a finire per la bionda opinionista?

TINA CIPOLLARI, NUOVO GESTO CHOC CONTRO GEMMA

Ancora una volta scoppia il caos nello studio di Uomini e Donne! Dopo il gavettone, Tina Cipollari rincara la dose e torna a fare un gesto shock nei confronti di Gemma Galgani. Alla fine della sfilata tenutasi nella puntata di oggi, 16 marzo, al trono Over, la Cipollari lascia lo studio per poi rientrare con una grossa torta alla panna che tira in faccia a Gemma Galgani. Sconvolti la dama, il pubblico, Gianni Sperti e la stessa Maria De Filippi, mentre Gemma si alza e cerca di ripulirsi. Dopo lo sconvolgimento iniziale, Gemma però riprende la calma e, da signora, si ricompone, ironizzando sull'ennesimo gesto sgradito di Tina Cipollari, assaggiando la panna e sottolineandone la sua bontà. Ma il pubblico è davvero stufo di questo comportamento della Cipollari che solo qualche settimane fa aveva lanciato dell'acqua addosso alla dama senza particolari motivi.

PIOGGIA DI CRITICHE PER TINA CIPOLLARI

Il web sta insorgendo, accusando la nota opinionista di vero e proprio bullismo nei confronti della Galgani e di un comportamento che, se poteva inizialmente risultare simpatico, ora è eccessivo e demotivato. Ed ecco che sul web i commenti contro Tina si sprecano: "Tina è caduta in basso.. E parla di classe.. Gemma si è dimostrata una signora"; e ancora "Non è possibile. .. questo è troppo e Maria non dovrebbe farla passare liscia a Tina. Volgare maleducata da cacciare immediatamente!" L'appello del web arriva a Maria De Filippi, che permette ormai troppo spesso scene di questo tipo. La conduttrice placherà una volta per tutti gli animi?

© Riproduzione Riservata.