DILETTA LEOTTA, FUORIONDA CHOC IN DIRETTA/ “E’ tutta rifatta e…”

Diletta Leotta, fuorionda choc in diretta su Top Calcio 24: "È tutta rifatta e...". Polemiche sui social network con il direttore Fabio Ravezzani che interviene per fare le sue scuse.

17 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Diletta Leotta, fuorionda choc in diretta

Purtroppo si torna a parlare di Diletta Leotta per le ''famose'' foto provenienti dal suo cellulare hackerato invece che per la sua grande professionalità. Tutto è capitato per un fuori onda davvero molto pesante su Top Calcio 24 con alcune considerazioni davvero oltre le righe sulla bravissima giornalista di Sky Sport. Di questa si criticava la troppa facilità nel mandare in giro delle foto molto spinte, prendendosi la libertà di criticare la vita privata di una ragazza che è stata danneggiata gravemente da quel gesto. Inoltre Diletta Leotta è stata accusata di essere del tutto rifatta. Parole che fanno male e per fortuna la giornalista è forte e ha una grande personalità, perché tutti ricordiamo cosa è accaduto a Tiziana Cantone distrutta da un video mandato in rete e poi morta suicida. Sono arrivate prontamente poi le scuse del direttore Fabio Ravezzani che su Twitter ci ha tenuto ad esprimere una parola per Diletta Leotta.

Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità) diffuso poi sul web da vermi come lei. Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) 16 marzo 2018

IL PROFILO HACKERATO

Diletta Leotta è finita sulla bocca di tutti purtroppo non per i meriti della sua professione che svolge benissimo, ma per delle foto provenienti dal suo smartphone messe in rete da un hacker. Immagini molto personali che la riprendevano come mamma l'ha fatta, ma che hanno portato Diletta Leotta ad affrontare l'argomento con grande maturità e intelligenza. La ragazza infatti non si è nascosta e ha spiegato quello che era accaduto anche se ovviamente le ha creato grande imbarazzo. Chi segue la Serie B la conosceva da tempo come giornalista seria e preparata oltre che bellissima, dopo questo evento però proprio tutti hanno scoperto chi è purtroppo non per il motivo giusto. Infatti Diletta Leotta ha sempre dimostrato grande integrità, riuscendo a far superare finalmente quel banale luogo comune per il quale una bella ragazza non possa essere anche semplicemente appassionata ed esperta di sport tanto quanto un uomo.

© Riproduzione Riservata.