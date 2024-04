Diletta Leotta a Domenica In: “Scoperto gravidanza in modo strano”/ “Matrimonio Loris Karius? Ecco come sarà”

Domenica In, Diletta Leotta: “Scoperto di essere incinta di mia figlia Aria in modo particolare”

Diletta Leotta è stata ospite per la prima volta a Domenica In nella puntata di oggi, 14 aprile 2024 ed ha concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui si è sbilanciata molto sulla sua vita privata partendo dalla sua gioia più grande la figlia Aria: “È bellissima occhio azzurri e bionda ed è la gioia più grande della vita, è un viaggio meraviglioso quello di diventare mamma. Io ho perso la testa completamente per lei. È arrivata causalmente ed all’inizio ero un po’ preoccupata, avevo tante paure ma poi alla fine ho detto no è la cosa più bella del mondo. Poi durante la gravidanza mi sono resa conto di tutto perché all’inizio era tutto uno choc e sei in balia di tutto quello che ti sta succedendo.”

Ed a proposito della gravidanza, Diletta Leotta a Mara Venier ha raccontato il modo particolare in cui ha scoperto di essere incinta: “Avevo preso una birretta e c’era qualcosa che non andava e pensavo fosse scaduta. Poi sono andata a fare il test di gravidanza, era Natale e c’era tutta la famiglia riunita ed io ho detto solo non posso bere vino, niente quindi ho fatto il brindisi con l’acqua e poi il giorno dopo l’ho detto a mia mamma.” “Spero di essere come lei perché è fonte di ispirazione.” ha concluso la conduttrice Dazn sulla mamma Ofelia Castorina.

Diletta Leotta a Domenica In, poi, ha raccontato il primo incontro con il fidanzato e futuro marito Loris Karius, innamoratissimo della figlia Aria. I due convoleranno a nozze il 22 giugno 2024 a Vulcano e la conduttrice ospite da Mara Venier ha spiegato perché il matrimonio verrà celebrato alle Isole Eolie: “In quell’isoletta in una delle prime volte quando ci sono andata con i miei genitori io dissi ai miei genitori ‘un giorno io mi sposerò qua, non so con chi, non si quando, non so come, non so perché ma mi sposerò qua.”

Poi ha fornito altri dettagli del matrimonio con Loris Karius, gli invitati sono circa 160. In chiusura dell’intervista Diletta Leotta ha invitato Mara Venier ad una puntata nella prossima stagione del suo podcast Mamma Dilettante, podcast a cui ha pensato durante la gravidanza ed in cui sono state ospiti Alessia Marcuzzi, Federica Pellegrini, Antonella Clerici e molte altre conduttrici.











