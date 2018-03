Romina Power e Al Bano Carrisi nonni? / Dopo l’intervista di Taryn arriva la diffida di Sandro Mayer

Romina Power e Al Bano Carrisi presto nonni? Le nuove indiscrezioni arrivano da Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso e poi la diffida...

02 marzo 2018 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Romina Power nonni?

Romina Power e Al Bano Carrisi nonni? Questa la "nuova" indiscrezione proposta da Barbara d'Urso nel corso del promo di Pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana, si occupa molto spesso di ciò che accade costantemente alla famiglia del cantante di Cellino San Marco ecco perchè, anche questo weekend saprà lasciarci con una serie d'interrogativi non indifferenti. Nel frattempo, tra le pagine del settimanale DiPiù, arriva la diffida contro la Power, dopo le parole dell'americana contro la rivista diretta da Sandro Mayer, per via di un'intervista alla sorella. Tanta carne al fuoco e Carmelita ha svelato di avere tra le mani, proprio il giornale ancor prima che esca in edicola. Se le divertenti avventure di "Carrisiland" non vi hanno ancora stufato, siete finiti nel posto giusto per saperne di più. Partiamo dalla questione “nonni”. Quando Yari Carrisi stava con Naike Rivelli, questa gioia stava per presentarsi ma poi le cose non sono andate bene. Nel corso degli anni poi, la notizia è rimbalzata, senza mai trovare una conferma ufficiale.

Romina Power, arriva la diffida di Sandro Mayer

Il secondo argomento di Barbara d’Urso, riguarda invece le dichiarazioni della sorella di Romina Power che, attraverso le pagine del settimanale DiPiù, avrebbe detto qualcosa che l’attrice e cantante americana non avrebbe gradito. "Non è mai stata una persona molto sensibile, in passato non lo è stata nemmeno con me", aveva affermato Taryn Power per poi accusare Al Bano di non essere un uomo e di non prendere posizione. La Power si è scagliata contro la rivista di Sandro Mayer, accusandoli di volere mettere zizzania tra sorelle: "Ho parlato con mia sorella, le hanno fatto un’intervista a tranello. Parlando del suo ritorno al cinema e qualche domanda su di me. Poi hanno stravolto ciò che lei ha detto e niente sul suo lavoro. Cercano di mettere zizzania in famiglia e di screditarci". "Sono contenta che grazie ai social la verità la potete sapere da me", aggiunge la Power, "e che non ho bisogno di parlare con la stampa. Alla fine ci guadagnano solo loro quindi vi prego di non leggere più questi giornalacci". Di seguito, così come fa sapere anche Barbara d'Urso, il giornale si sarebbe trovato costretto a diffidare la Power. Oggi durante Pomeriggio 5, ulteriori dettagli... non perdeteci di vista!

