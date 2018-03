ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta al veleno: "Presi dalla voglia di vincere..."

Isola dei Famosi 2018: taglio e cucito per Elena Morali e Rosa Perrotta che continuano a parlare male degli altri naufraghi. Nel mirino Alessia Mancini, Nino formicola e Bianca Atzei.

23 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Rosa Perrotta - Isola dei Famosi 2018

Taglio e cucito per Elena Morali e Rosa Perrotta sull’Isola dei Famosi 2018. L’ex tronista e l’ex pupa, lontane dal resto del gruppo che non sanno della loro presenza, continuano a spettegolare sui colleghi. Nel mirino delle due naufraghe c’è il “gruppetto” formato da Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei che, avrebbero studiato una strategia per arrivare in finale. “Alla fine rimangono Nino, Bianca, Alessia” dice Rosa Perrotta mentre Elena Morali aggiunge: “Bianca che ha fatto la finta piangendo e Franco? Che finge di essere povero e nello zaino ha tutti i vestiti firmati? Non li capisco”, “Io capisco come ragionano, ci sono stata insieme ma ognuno fa la sua vita e non arò mai come loro”. La fidanzata di Scintilla appare molto risentita nei confronti del gruppo al punto che aggiunge: “E Nino che crede di arrivare in finale e di far ripartire la sua carriera diventando il comico numero uno d’Italia? Ha fatto solo un reality, loro non si espongono, sono così presi da questa foga di dover vincere che gli auguro di arrivare tutti in finale. Sono persone che finito il programma gli viene un colpo”. A far infuriare le due naufraghe è stata l’eliminazione di Marco Ferri, fatto fuori, secondo le due compagne, dal cero gruppetto dell’Isola.

UN NUOVO INIZIO PER FRANCESCA CIPRIANI

La finale dell’Isola dei Famosi 2018 è ormai vicina, ma per Francesca Cipriani, da martedì sera, è iniziata una vera rinascita. La naufraga, infatti, ha potuto trascorrere delle ore bellissime sull’Isla Bonita insieme ad Alessia Mancini sentendosi come se fosse in vacanza con un’amica. Con l’ex letterina, poi, Francesca è riuscita ad aprirsi rivelandole che, partecipare all’Isola le ha dato la possibilità di ritrovare quella leonessa che pensava di aver perso. Rigenerata dagli agi dell’isla bonita, quando torna dal resto dei compagni, la Cipriani affronta subito Valeria Marini. Le due naufraghe si parlano e si confrontano siglando ufficialmente la pace. Con due nuove amiche in più, Francesca è pronta ad affrontare il resto della settimana con il sorriso in attesa del risultato del televoto che decreterà il nuovo eliminato tra lei, Franco Terlizzi e Simone Barbato.

