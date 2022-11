Alessia Mancini/ Dopo il tumore pubblica il suo primo libro di cucina

Alessia Mancini a Verissimo presenta il suo libro di ricette

Alessia Mancini da conduttrice a scrittrice? L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi pronta ad un cambiamento lancia un libro di ricette dal titolo “Il sorriso è l’ingrediente segreto”. Quale occasione migliore che presentarlo e raccontarlo a Verissimo da Silvia Toffanin. Un libro molto atteso visto che ha già raggiunto i vertici delle classifiche di vendita solo con i pre-order.

Proprio la ex velina di Striscia La Notizia ha raccontato così l’idea del libro: “questo libro è figlio del cambiamento, prende spunto da una mia apertura ad un nuovo mondo, quello dei social che pensavo non appartenesse ad una persona che ha sempre tutelato la propria privacy come me – scrive nell’introduzione del libro edito da Mondadori Electa. Se in passato è stato bello entrare nelle case degli italiani, quello che amo di più oggi è l’idea di farvi entrare in casa mia, il posto dove coltivo e sperimento le mie due grandi passioni: la cucina e il beauty”.

Alessia Mancini ha dovuto affrontare anche il cancro. La ex velina di Striscia La Notizia ha raccontato sui social la sua esperienza personale puntando l’attenzione sulla prevenzione. “Sapevo di averlo da un po’ di tempo e lo tenevo sotto controllo tutti gli anni. Alla fine era diventato grande quanto una polpetta e il ginecologo ha detto che era meglio toglierlo. Se fosse cresciuto ancora avrei rischiato di dover rimuovere l’utero” – ha raccontato in una diretta Instagram. La ex naufraga si e’ sottoposta ad una laparotomia presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Tutto è andato per il verso giusto con la conduttrice tornata a casa dalla sua famiglia due giorni dopo l’intervento. “Avevo un mioma. Un tumore benigno all’utero. Purtroppo era diventato molto grosso – tipo una polpetta – e l’ho dovuto togliere perché mi faceva stare male, a volte avevo anche delle emorragie” – ha raccontato. Oggi la conduttrice sta benissimo e in ottima forma.











