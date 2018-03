PAOLO FOX/ Oroscopo weekend 24-25 marzo: Ariete miglioramento importante, Leone soddisfatto

24 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del weekend, previsioni di Paolo Fox

Ariete: i nati sotto questo segno hanno un un miglioramento con amore cinque stelle, lavoro cinque stelle, fortuna quattro stelle. Sicuramente si sta vivendo una crescita decisamente interessante che può portare a una svolta importante. I segni di fuoco tutti in generale hanno un momento molto positivo. Domenica per una Luna dissonante avremo amore tre stelle, lavoro tre stelle e fortuna quattro stelle con un leggero calo ma superabile. Toro: quattro stelle in amore, lavoro quattro stelle, fortuna quattro stelle. Le situazioni sono positive e si può lavorare su queste per ottenere delle soddisfazioni, non bisogna però adagiarsi rischiando di trovarsi a vivere delle complicazioni. Domenica è una giornata positiva, con cinque stelle in tutti i parametri. La svolta è vicina e i risultati potrebbero arrivare davvero a breve ma si deve mantenere la calma e si deve essere umili nella gestione delle cose.

LEONE IN UN BUON MOMENTO, VERGINE IN DIFFICOLTÀ

Leone: cinque stelle in amore mentre in fortuna e lavoro quattro stelle. Quelli che hanno chiuso una storia d'amore nel 2017 ora hanno la voglia di ricominciare. La realtà è che si deve scendere sempre a patti con l'orgoglio che spesso può portare a dover rischiare di litigare con qualcuno. Domenica tutti i parametri a quattro stelle con un leggero calo dal punto di vista dei sentimenti. Vergine: oggi tutti i parametri a quattro stelle per i nati sotto questo segno. Oggi c'è un pò di difficoltà dato che vi è una Luna decisamente dissonante. Attenzione all'ambito fisico. Domenica sarà una bellissima giornata con cinque stelle in tutti i parametri e quindi una crescita che potrà permettere ai nati sotto questo segno di fare un salto di qualità davvero molto interessante. Bisogna però cercare di mantenere la calma, senza sentirsi in difficoltà sotto diversi punti di vista. Serve anche una dose di buona fortuna.

SAGITTARIO IN CRESCITA, CAPRICORNO IN DIFFICOLTÀ

Partiamo da Sagittario e Capricorno l'analisi dell'oroscopo del weekend di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Sagittario: sabato vi è un miglioramento con quattro stelle in amore, fortuna e lavoro. I nati sotto questo segno sono leggermente in difficoltà, forse per un ambito fisico o per un aspetto lavorativo dato che alcuni progetti sono in ritardo. La giornata di domenica invece appare molto positiva con amore cinque stelle, lavoro e fortuna cinque stelle. Una crescita che potrebbe regalare positivamente Capricorno: quattro stelle in tutti i parametri. Marzo è stato un mese particolare e difficile, ci sono ancora diverse cose da superare per cercare di tornare a sorridere. Siete comunque pieni di energia, però sentite una stanchezza nel vostro corpo. Domenica tre stelle in tutti i parametri in una giornata di leggero calo rispetto a quello che accadrà oggi. Nonostante questo non ci si deve dare per vinti.

