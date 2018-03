È morta Maretta Scoca, giudice di Forum/ Dopo la polemica sugli attori, l’avvocato romano ci dice addio

25 marzo 2018 Valentina Gambino

Maretta Scoca, giudice romano di Forum è morta oggi all'età di 79 anni. Già nel 2007 aveva iniziato a collaborare con il programma, occupandosi de Lo Sportello di Forum che veniva trasmesso su Rete 4. Nel 2012 poi, ha preso ufficialmente parte della trasmissione anche su Canale 5. Dopo il giudice Santi Licheri, un altro volto familiare del programma ci dice addio. Maria Concetta Scoca detta Maretta era nata il 31 ottobre del 1938 nella Capitale. Oltre ad essere un avvocato, nella sua vita è stata anche politica. Figlia del politico calitrano Salvatore Scoca e sorella del giurista Franco Gaetano Scoca, ha conseguito la laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti. Formatasi come avvocato civilista specializzandosi nel diritto di famiglia, si sposa con Giorgio Assumma (presidente della SIAE sino al 2010). Madre di due figlie e nonna di una bambina, oltre alle numerose attività era anche patrocinante in Cassazione, ma era conosciuta al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione alla trasmissione Forum.

Per quanto riguarda la carriera politica, Maretta Scoca era stata eletta deputata nella lista di Forza Italia. Dal 1998 al 1999 è stata anche Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia. Dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile del 2000 è stata anche Sottosegretario di Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Oltre alla sua attività di avvocato (privatamente ed anche in TV), era docente in alcuni corsi di specializzazione presso due atenei romani: La Sapienza e la LUMSA. La morte di Maretta Scoca, arriva in un momento in cui i riflettori sono tutti accesi su Forum. Si parla infatti di cause finte con attori prestati alla TV per interpretare ruoli stabiliti studiando un copione. La notizia ha fatto scalpore, anche se ci viene semplicemente da commentarla con: "La scoperta dell'acqua calda!". La cosa infatti, non era nota solo agli addetti ai lavori, ma dalla casalinga allo studente, era risaputo in svariati ambienti. Proprio la Palombelli, a tal proposito aveva anche dichiarato: "A volte, poche, vengono in studio i diretti interessati. Altrimenti noi facciamo interpretare le parti in causa da chi, per un verso e per l'altro, è stato coinvolto realmente in vicende simili".

