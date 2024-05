Io canto family, 1a puntata/ Diretta, concorrenti, coach e giudici: nuovi talenti per Michelle Hunziker

Io Canto Family, anticipazioni e diretta prima puntata 20 maggio 2024

Lunedì 20 maggio 2024, in prima serata, parte ufficialmente la nuova scommessa televisiva di Mediaset e di Michelle Hunziker. Questa sera, infatti, canale 5 trasmette la prima puntata di “Io Canto Family”, spin off del classico “Io Canto” condotto da Gerry Scotti e che, in questa nuova versione, Mediaset ha scelto come padrona di casa Michelle Hunziker che, con il suo sorriso e la sua solarità è pronta ad accogliere sul palco i giovani talenti che si metteranno alla prova esibendosi non solo davanti ai coach, ma anche ad una giuria integerrima composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi che giudicherà tutte le esibizioni dei concorrenti.

Io Canto Family rappresenta una novità per Mediaset che, però, ha già scatenato le polemiche. Il format, infatti, ricorda “The voice generation” condotto con grande successo da Antonella Clerici e trasmesso da Raiuno. Esattamente come in The Voice Generation, anche in Io canto family i concorrenti non si esibiscono soli, ma insieme ad un membro della propria famiglia.

Io Canto Family, concorrenti, coach e giudici: come funziona il format

I concorrenti di “Io Canto Family” sono giovani talenti, compresi tra i 10 e i 15 anni che, sul palco, non arrivano soli ma accompagnati con un membro della famiglia con cui si esibiscono davanti ai coach e ai giudici. I coach di “Io Canto Family” sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Ad ogni coach è affidata una squadra con cui, settimana dopo settimana, proverà a convincere la giuria per poter arrivare alla vittoria. Importante novità dello show è il ruolo di Iva Zanicchi e Fausto Leali che, nel corso delle varie puntate, non solo ricopriranno il ruolo di coach, ma si metteranno in gioco esibendosi insieme ai concorrenti sulle note anche dei brani più moderni.

In questa prima puntata, i coach sceglieranno i concorrenti che avranno anche la possibilità di raccontare la storia della propria famiglia. Ogni squadra sarà composta da due coppie. Lo show che andrà in onda per tre puntate, porterà così alla vittoria una sola coppia.

Come vedere in diretta streaming Io Canto Family

La prima puntata di “Io Canto Family” sarà trasmessa oggi, in prima serata, su canale 5, dopo il nuovo appuntamento con Striscia la Notizia. Lo show potrà essere seguito anche in diretta streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva, grazie a Mediaset Infinity, disponibile come app e come sito.

