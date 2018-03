Alena Seredova/ "La separazione da Buffon? Vorrei non averlo scoperto dai giornali", e su Alessandro Nasi...

Alena Seredova, intervistata dal settimanale Chi, torna a parlare della dolorosa separazione da Gianluigi Buffon e del rapporto col compagno Alessandro Nasi

27 marzo 2018 Anna Montesano

Alena Seredova

La bellissima Alena Seredova è la protagonista di una lunga e interessante intervista rilasciata al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 28 marzo. In occasione dei suoi 40 anni, compiuti lo scorso 21 marzo, la showgirl racconta alcuni dei momenti topici e quindi più importanti degli ultimi anni. Tra questi la separazione da Gianluigi Buffon: «Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino», ammette la Seredova. «Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. - continua la showgirl - Magari uno non si rende conto del proprio malessere e alla fine qualcosa che disturbava in qualche modo c’era per entrambi. La maturità aiuta a capire che, nella vita, è facile avere momenti in cui pensi che sia per sempre, ma poi ti rendi conto che quella promessa non ha valore».

Alena Seredova: "Nozze con Alessandro Nasi? Sarebbe una barzelletta..."

Nonostante il dolore per la separazione da Gianluigi Buffon, Alena Seredova dal 2014 è felice accanto al manager Alessandro Nasi. Quando però le si chiede di possibili nozze, la showgirl a Chi confessa: «Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, - e chiarisce - io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Solo una mamma, e non tutte lo fanno, si rende conto di quanto certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli». Alessandro è infatti riuscito, entrando in punta di piedi nella loro unità familiare, a rendere ancora più forte il loro rapporto, come la stessa Alena conferma.

