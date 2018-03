Isola dei Famosi 2018/ Diretta: l'addio di Valeria Marini. Cipriani, Barbato, Terlizzi chi sarà eliminato?

27 marzo 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi

La nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ci riserverà molte sorprese. Torna in onda questa sera, martedì 27 marzo, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Una puntata che potrebbe riservare molte sorprese al pubblico, a partire dal nuovo eliminato. Questa sera le nomination vedono battersi tre personaggi importanti di questa edizione, che molto forti si sono dimostrati finora al televoto: Francesca Cipriani, Simone Barbato e Franco Terlizzi. Sull’Isola Che non C’è, Elena Morali e Rosa Perrotta si interrogano su chi potrebbe raggiungerle: “Se arriva un uomo, per carineria e gentilezza dovrebbe andarsene”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne. Difficile immaginare che qualcuno potrebbe abbandonare a così poche settimane dalla finale, come ha fatto settimana scorsa Marco Ferri. Le due ragazze però sembrano decise a "proteggere" il loro equilibrio, lontano dal resto del gruppo e soprattutto dal "quartetto", ovvero Alessia Mancini, Bianca Atzei, Amaurys Pérez e Gaspare.

VALERIA MARINI: LA STAR DAGLI ASCOLTI STELLARI LASCIA L'ISOLA

Valeria Marini intanto, pare essere pronta ad abbandonare l’Honduras. La starlette sarda, durante il nono appuntamento ha avuto modo di catalizzare tutta l’attenzione, facendo salire gli ascolti e portandoli al picco più alto proprio quando si lanciava senza paura dal famoso elicottero. La naufraga guest star ha terminato la sua missione segreta e questa sera, martedì 27 marzo, sarà ospite di Alessia Marcuzzi per fare il bilancio della sua avventura sul'Isola dei famosi 2018. La Marini ha però concluso in grande stile la sua esperienza, regalando un pranzo luculliano ai suoi compagni di avventura. Vestita da sirena, la showgirl ha dovuto raggiungere a nuoto una cassa per poi recuperarne il cilindro all’interno. Superata la prova, il gruppo è stato traghettato a Playa Sirena dove trovano una tavola imbandita a festa: spaghetti saltati, humus e pollo cotto a legna. Intorno al tavolo Valeria Marini ha confessato aghli altri naufraghi di non essere una vera concorrente e di essere pronta a tornare in Italia. Simone Barbato non ha nascosto il suo dispiacere: il mimo, infatti, negli ultmi giorni aveva molto legato con Valeria.

IL RITORNO DI MARCO FERRI E LA DELUSIONE DEL PUBBLICO

D'altronde sin dall'inizio si era parlato per la Marini di una sola settimana in Honduras, anche se Alessia Marcuzzi aveva fatto intendere che la possibilità che rimanesse per più tempo c'era. Il comunicato ufficiale di Mediaset conferma l'addio della showgirl, che ha appena svelato a tutti di non essere una concorrente. Un grande dispiacere, soprattutto per alcuni naufraghi. Come Amaurys Perez, che ha di recente confessato alla Marini: "Mi hai tirato su, mi hai fatto rinascere", così come Francesca che ha ammesso "Valeria porta fortuna, porta più cibo". Che possa la sua decisione cambiare? Pare proprio di no: anche l'avventura della Marini si conclude, forse deludendo le aspettative iniziali del pubblico che sperava in "siparietti hot e catfight con Francesca Cipriani". Non mancherà in studio l'arrivo di Marco Ferri, ultimo eliminato dell'Isola dei Famosi. Quale rivelazioni farà? Si parlerà ancora di canna-gate?

ISOLA DEI FAMOSI 2018: LE PREFERENZE DEL WEB

In attesa della diretta dell'Isola dei famosi 2018, sul web i fan del programma si lasciano andare in previsioni sul possibile eliminato di questa sera: "Francesca... potevi svegliarti subito... ti dai da fare perché sei in nomination!" e "Fuori Francesca, non basta un pesce per salvarti. ti dai da fare ora che sei in nomination, furba", hanno scritto due utenti commentanto il comportamento della Cipriani in questi ultimi giorni. Molte critiche per Jonathan: "Il signorino Jonathan ha la sindrome della cozza e ha manie di protagonismo! Si tiene buono il gruppo facendo l'amicone per evitare una nomination! Lecchino davanti alla telecamera e voltagabbana". In tanti ipotizzano che sarà Simone a lasciare l'Isola: "Stasera esce Simone e poi al televoto esce Rosa e cosi abbiamo ricostituito la fantastica coppetta!" e "Spero che esca Simone e che voglia rimanere lì #isola così ci sarà il televoto a tre".

