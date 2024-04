Francesca Cipriani choc: “Un figlio? Non ho potuto per una miocardite”/ “Ho dovuto fare delle cure, ora…”

Francesca Cipriani racconta in diretta perché non ha potuto avere finora un figlio: “Problema di salute”

Dichiarazioni importanti quelle fatte da Francesca Cipriani nel corso dell’ospitata a La Volta Buona. La showgirl, che a dicembre 2022 ha sposato Alessandro Rossi, ha un grande desiderio: quello di diventare madre. Un’ammissione da lei stessa fatta, col sorriso, in varie occasioni, che ha portato molti suoi fan a chiederle il perché, allora, ritardasse tanto a renderla realtà.

Francesca Cipriani ha deciso di dirlo a Caterina Balivo e al pubblico di Rai Uno nel corso della sua intervista, soprattutto per mettere fine alle domande, anche inopportune, del popolo del web. È così che ha annunciato che dietro la mancata gravidanza c’è, in realtà, un importante problema di salute. “Io sono stata poco bene con problemi di miocardite, – ha annunciato – ho dovuto fare delle cure che impediscono di rimanere incinta.”

Francesca Cipriani: “Sono quasi alla fine delle cure, poi potrò avere un figlio”

Francesca Cipriani ha rivelato di essere stata costretta a girare molti ospedali per comprendere quali fossero le cure migliori. “Ora sto abbastanza bene, – ha però chiarito – sono quasi alla conclusione delle cure, e non vediamo l’ora di fare un bimbo.” Le cure, che le impedivano di rimanere incinta in modo sicuro, sono quasi concluse, e questo potrà quindi permetterle di avere un figlio. “Me lo chiedono tutti, ma questa è la verità. Noi vogliamo averlo al più presto però non potevo farlo.” ha tenuto a sottolineare Cipriani. Al suo fianco il marito Alessandro Rossi ha espresso lo stesso desiderio, dicendosi pronto a sostenerla in tutte le sue difficoltà.











