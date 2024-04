Francesca Cipriani: “Mani al collo da un ex, mi voleva morta”/ “Fortunata ad uscirne viva”

Francesca Cipriani choc a La Volta Buona: “Un mio ex voleva togliermi dalla faccia della terra”

Francesca Cipriani, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha affrontato alcuni argomenti molto delicati della sua vita privata e del suo passato. La showgirl, che sogna un futuro nel cinema, magari comico, ha ammesso di aver affrontato molti problemi, da quelli con la chirurgia plastica a quelli con gli ex fidanzati. Le due cose, anzi, sarebbero collegate, in quanto Cipriani avrebbe cercato nella chirurgia il sollievo al dolore per il mancato amore.

Francesca Cipriani choc: "Un figlio? Non ho potuto per una miocardite"/ "Ho dovuto fare delle cure, ora…"

“Perché l’ho fatto? Perché non ero felice, è stata la mia debolezza. Cosa mi mancava? L’amore, ho avuto tante delusioni.” ha spiegato Francesca sulla chirurgia, entrando poi nel merito dei suoi ex. “Mi hanno fatto del male, dal punto di vista fisico e psichico. – ha ammesso – Ho denunciato ed è stato condannato. È stata un’esperienza molto brutta ma l’ho superata. Sono stata anche fortunata ad uscirne sana e salva, mi aveva messo le mani alla gola, voleva togliermi da questa terra.”

FRANCESCA CIPRIANI E I RITOCCHINI/ "Io rifatta perché ero infelice ma ho avuto problemi anche gravi"

Francesca Cipriani lancia l’appello: “Vorrei fare Pechino Express o Isola in coppia con mio marito”

Tutto è cambiato quando, nella sua vita, è arrivato Alessandro Rossi, poi diventato suo marito. “Alessandro? Io non credevo più nell’amore e non ci credevo sarebbe arrivato. Con lui ero infatti molto restia, la vita a volte è molto difficile.” Con tenacia e pazienza, Alessandro è poi riuscito a entrare nel cuore di Francesca Cipriani. Ora è con lui che immagina il suo futuro, non solo provato ma anche lavorativo. “Mi manca da fare ancora qualche reality, vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito, anche in coppia all’Isola dei Famosi.” ha dichiarato la showgirl, lanciando dunque un appello a chi do dovere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA