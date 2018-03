Alessandra Celentano/ La malattia, la danza e Amici di Maria De Filippi (Maurizio Costanzo Show)

Alessandra Celentano questa sera sarà fra i protagonisti del Maurizio Costanzo show, dove parlerà della nuova edizione serale di Amici e del suo recente...

Alessandra Celentano al Maurizio Costanzo Show

Alessandra Celentano, protagonista ormai da molte edizioni della scuola di Amici, è attualmente impegnata nella scelta degli allievi che da qui a pochi giorni raggiungeranno l'edizione prevista per il serale: la nuova stagione in prima serata del format di Maria De Filippi è infatti ormai a un passo dal suo debutto e la nota coreografa non ha intenzione di lasciare sul campo gli allievi più interessanti di questa edizione. Fra questi c'è il colombiano Bryan, ballerino dotato di grande talento che sin da subito ha conquistato il consenso della sua insegnante. È stata lei, infatti, a indicarlo come possibile scelta per il serale, assegnandogli la preziosissima maglia verde e un lasciapassare per la nuova, attesissima stagione: "Ha tutto per fare questo mestiere (...) Se non entra al Serale io me ne vado", ha minacciato lei nel corso dell'ultimo speciale del sabato pomeriggio. Riuscirà il suo allievo ad arrivare in finale?

PER LEI LA STIMA DEL COLLEGA CORRADO GIORDANI

Non si può dire che Alessandra Celentano non sia una persona in grado di lasciare il segno: la sua presenza nella scuola di Amici ha infatti terrorizzato molte generazioni di ballerini, che anche a distanza di anni continuino a guardare con sospetto quella prof così esigente. Negli ultimi giorni, però, a spendere parole piene di affetto per Alessandra Celentano è stato Corrado Giordani, ballerino che ha curato le coreografie della nazionale italiana di pattinaggio italiano, nelle recenti Olimpiadi invernali in Corea: "Ho avuto anche il piacere di fare nuove esperienze anche al di fuori di questi contesti - ha ricordato il coreografo in un'intervista realizzata da Micol Brusaferro - nel 2014 ad esempio ho partecipato al reality Pechino Express in coppia con la coreografa del programma "Amici", Alessandra Celentano, un'esperienza esaltante che ci ha permesso di esplorare Paesi lontani e rafforzare la nostra decennale amicizia".

LA MALATTIA CHE LE IMPEDISCE DI BALLARE

Una vita vissuta sulle punte, fra successi televisivi e lunghe ore passate nelle classi della scuola di Amici: Alessandra Celentano ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso artistico, passando per l'avventura nella scuola di Maria De Filippi e la recente malattia che le impedisce di ballare. Questa sera, infatti, la coreografa si confronterà con i presenti, parlando della sua sindrome che, se solo fosse stata curata in tempo, oggi non le impedirebbe di danzare. Qualche anno fa, infatti, la professoressa della scuola di Amici ha involontariamente trascurato i primi sintomi, che con il passare del tempo si sono trasformati in dolori atroci, che hanno reso necessaria l'assunzione continua di antidolorifici. Questo e tanto altro questa sera, nel consueto appuntamento del Maurizio Costanzo Show.

