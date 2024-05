Alessandro Celentano difende Maionchi dalle accuse di Tiziano Ferro/ “Ha fatto bene a dirgli di dimagrire”

La querelle tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi continua a far discutere tra chi si schiera con l’uno e chi con l’altro. Tutto è iniziato quando la discografica ha definito “ingrato” il cantante, in occasione di un’intervista a Belve. L’artista si è poi sfogato sui social accusando Maionchi di averlo costretto a dimagrire e nascondere di essere gay.

Non è tardata ad arrivare la replica della discografica: “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre” ha dichiarato Maionchi che ha poi aggiunto: “In bocca al lupo per i tuoi progetti”. Ad intervenire sulla questione anche Alessandra Celentano; cosa ha detto l’insegnate di Amici.

Tiziano Ferro e Mara Maionchi, interviene Alessandra Celentano a favore della discografica

La diatriba tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi è diventato un caso anche sul web dove si sono create delle vere e proprie fazioni, come spesso accade. Tra chi prende le parti della discografica si è aggiunta anche Alessandra Celentano; la maestra di danza di Amici ha detto la sua sul botta e risposta tra i due protagonisti.

“Che cosa ho pensato di Mara Maionchi, che aveva detto a un giovane Tiziano Ferro di dimagrire? Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l’artista devi curare tutto, non solo la voce o l’arrangiamento, sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione” ha dichiarato la Celentano al settimanale Chi. L’insegnante di danza classica ha poi aggiunto: “E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro: i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati“. Celentano, infine, ha argomentato facendo leva sul discorso “gavetta” che ogni giovane dovrebbe fare prima di giungere al successo.

