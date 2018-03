Shakira e Gerard Piqué si sono lasciati?/ Foto, il gossip esplode in Spagna ma il calciatore smentisce

Shakira e Gerard Piquè si sono lasciati? In Spagna scoppia il gossip ma il calciatore smentisce tutti i rumors pubblicando una foto sul suo profilo Instagram.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Shakira e Gerard Piquè formano una delle coppie dello show business più amate al mondo. Nell’ultimo periodo, però, le voci su una presunta rottura aumentano e, nelle ultime ore, in Spagna, il canale Telecinco ha lanciato l’ennesimo gossip sul calciatore e la cantante. Secondo il noto canale spagnolo, infatti, i due starebbero attraversando una profonda crisi dalla quale non riuscirebbero ad uscire. Voci che erano circolate anche qualche mese fa prima che i due volassero a New York per le vacanze di Natale. Di fronte all’ennesimo gossip, però, Piquè ha deciso di non restare in silenzio smentendo tutte gli ultimi rumors sulla sua vita privata. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto in cui è sulla neve indossando un paio di occhiali da sole sulle cui lenti si riflette l’immagine di una Shakira felice e sorridente. Tra i due, dunque, procede tutto a gonfie vele? Nessuna crisi per il calciatore e la cantante colombiana?

LA STORIA D’AMORE DI SHAKIRA E PIQUE’

Shakira e Gerard Piquè stanno insieme da otto anni. I due si sono incontrati ai Mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica quando la cantante realizzò la canzone Waka Waka, inno della manifestazione. Un incontro magico che ha cambiato per sempre la vita di Shakira che, per amore del suo calciatore, si è trasferita in Spagna per vivere un rapporto quotidiano e non a distanza. I due hanno anche formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Milan e Sascha. Nessun matrimonio, invece, nei progetti della coppia che, in questi anni, è sempre stata seguita dai paparazzi che non hanno mai perso una loro mossa. Gli ultimi rumors li volevano sull’orlo della separazione, ma la foto pubblicata da Piquè testimonia esattamente il contrario. Per mettere a tacere tutte le voci, la coppia deciderà di convolare a giuste nozze?

Snow time! @shakira @kypers_eyewear

