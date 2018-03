Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano: Einar e Irama in sfida. Chi sarà eliminato?

Amici 17, anticipazioni e diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?

03 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Einar

Oggi, sabato 3 marzo, alle 14.40 su canale 5, torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici 17. Per i cantanti e i ballerini della scuola più famosa d’Italia continua la corsa al serale che dovrebbe cominciare la prima settimana di aprile. Finora, nessuno è riuscito a conquistare l’ambita maglia che regala l’accesso diretto alla fase più importante del talent show. La commissione degli insegnanti, infatti, ritiene che nessuno dei ragazzi meriti di accedere direttamente al serale. Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano, al termine della sfida a squadre, alcuni degli allievi della squadra vincitrice potranno presentarsi davanti alla commissione per cercare di strappare il sì unanime e accedere subito alla fase serale. In attesa di scoprire chi sarà il primo allievo a conquistare uno dei posti disponibili, i fans puntano molto su Emma Muscat, considerata una dei più bei talenti della scuola.

AMICI 17, POMERIDIANO 3 MARZO: EINAR E IRAMA IN SFIDA

Prima di potersi presentare davanti alla commissione degli insegnante per conquistare una magia del serale, i cantanti Einar e Irama dovranno superare una sfida. Einar dovrà difendere il proprio banco sfidando un aspirante allievo cantante scelto direttamente da Rudy Zerbi che non è ancora convinto delle sue capacità. Irama, invece, dopo aver vinto una sfida la settimana scorsa, dovrà affrontarne un’altra su richiesta di Paolo Turci che ha deciso di metterlo sotto pressione per tirare fuori il meglio. Chi, invece, ha già superato un’altra sfida è il ballerino Vittorio che ha battuto il giovane Aliosha. Kledi, ex ballerino professionista ed insegnante di Amici, giudice della sfida, ha giudicato Vittorio più pronto per il serale. Sarà dunque, lui il primo ballerino ad accedere alla fase fondamentale del programma?

LUCA TOMMASSINI CAMBIA IL SERALE

Con l’addio di Giuliano Peparini e l’arrivo di Luca Tommassini, nuovo direttore artistico, il serale di Amici 17 sarà molto diverso. Nel suo primo incontro con i ragazzi, infatti, Tommassini ha dichiarato che cercherà di mettere al centro dello show i cantanti e i ballerini con il loro talento. Motivo che lo ha spinto a dire addio alle famose tute bianche e blu per adottare dei costumi di scena. “Farò di tutto per aiutarvi, per mettervi a fuoco […] Io sto dalla vostra parte. È molto importante se voi riusciste a portare anche dei link di performance che vi piacciono, di look che vi piacciono, dal trucco al parrucco. […] Finalmente avrete dei costumi”, ha annunciato il direttore artistico che non vede loro di cominciare a lavorare ad uno dei programmi più importanti di Maria De Filippi.

