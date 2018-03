Stefano De Martino/ Scagionato dal canna-gate ma criticato come inviato: le difficoltà del nuovo ruolo

Il ballerino Stefano De Martino, ospite questo pomeriggio a Verissimo, racconta l’esperienza a L’Isola dei Famosi ed in particolare il suo rituale post puntata.

03 marzo 2018 Francesca Pasquale

Stefano De Martino a Verissimo

Stefano De Martino, noto ballerino napoletano per anni volto noto del talent Amici di Maria De Filippi ed attuale inviato in Honduras nel reality l’Isola dei Famosi, questo pomeriggio sarà presente nello studio di Verissimo per raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin. Un’ospitata nella quale si parlerà non solo della sua esperienza personale sull’Isola e sulle dinamiche in atto tra i vari concorrenti ma anche, magari della sua vita privata. A proposito di Isola, l’operato di Stefano De Martino è stato valutato durante un’intervista al settimanale Spy, dall’ex calciatore Stefano Bettarini che come tutti ricorderanno nella passata edizione vestita proprio i panni di inviato speciale. Nello specifico, Bettarini parlando di come il giovane De Martino si sta comportando in questa edizione, gli ha dato la sufficienza rimarcando: “Si barcamena nella mischia senza mai esporsi, voto sei”. Un giudizio che non è piaciuto ai fan dello stesso De Martino che evidentemente avrebbero gradito una valutazione maggiormente generosa.

STEFANO DE MARTINO, “ECCO COME SCARICO LA TENSIONE DELLA DIRETTA”

Per De Martino è arrivato quindi il momento di fare un primo bilancio della sua esperienza sull’Isola anche se, a dir il vero, ne aveva già parlato in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni nella quale aveva avuto modo di rimarcare gli stravolgimenti che questa avventura ha comportato nella propria vita. Nella stessa intervista l’ex ballerino di Amici ha raccontato la grande tensione che vive nelle ore della diretta serale ed il personale modo che utilizza per ‘smaltirla’ a fine puntata: “L'aspetto più difficile? Non riuscire ad avere un contatto visivo con Alessia durante la diretta rende tutto molto complicato. Il collegamento con Milano è impegnativo, perché non vedo quello che accade in studio e sento quello che dicono con alcuni secondi di ritardo. Il mio obiettivo è riuscire a gestire questo “tempo tecnico” in modo tale che da casa non se ne accorgano quasi. È un’ottima scuola e sto imparando tanto. Cosa faccio quando finisce la puntata? Ho un calo di tensione pazzesco. Per le successive due ore mi isolo da tutto e tutti in una sorta di camera di decompressione. Poi vado a cena con i ragazzi della produzione e stiamo svegli fino alle tre di notte, quando in Italia sono le 10 e arrivano gli ascolti. Nel frattempo, magari, registro il commento di alcuni contenuti del day time”.

