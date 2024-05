Belen Rodriguez, confessione spiazzante su Stefano De Martino e ritorno in tv/ “Fuggita da ex marito e figli”

Belen Rodriguez confessa: “Celebrity Hunted? Modo per fuggire da mio marito Stefano De Martino e dai figli”

È pronta per il ritorno in tv, Belen Rodriguez, in grande stile. La showgirl argentina dalla prossima settimana sarà tra i protagonisti di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. Di questa sua nuova esperienza ha parlato in una lunga intervista concessa a Il Messaggero dove ha lanciato qualche frecciatina all’ex marito Stefano De Martino.

Stefano De Martino al posto di Amadeus ad Affari tuoi e I soliti ignoti/ "Trattive in corso", lo scoop

Nel dettaglio, infatti, Belen Rodriguez su Stefano De Martino, tra battute e sorrisi, ha confessato che quando ha deciso di partecipare al reality lo ha fatto anche per fuggire dalla difficile situazione familiare e sentimentale che stava attraversando. Alla domanda del giornalista del Messaggero su da cosa sia fuggita, la showgirl ha risposto senza mezzi termini: “Da mio marito (Stefano De Martino, ndr) sicuramente…”. E poi ha aggiunto: “Posso essere onesta? Io sono scappata un po’ anche dai miei due bambini” Santiago 11 anni e Luna Marì 2 “Quale occasione migliore per prendersi una vacanza e staccare un po’ da pannolini, biberon, notti in bianco e sveglie alle 7 del mattino per portare Santiago a scuola?”

Marcello Sacchetta smorza i toni dopo la stoccata a Stefano De Martino/ "Amicizia finita? Frainteso"

Belen Rodriguez torna in tv e ammette: “Dopo un reality ho avuto il crollo totale”

Si è raccontata senza filtri in molte interviste recenti, Belen Rodriguez. Durante una chiacchierata con Today ha rivelato che partecipare a Celebrity Hunted è stato un modo per staccare la spina dal momento doloroso e complesso che stava attraversando e che lei di solito è una che ‘resta’ e questa sembra un’altra frecciata per Stefano De Martino: “Se mi è capitato di dover scappare da un amore? Avrei dovuto scappare, ma non sono mai scappata. Tante volte mi è capitato anche in amore, ma sono sempre rimasta. Quando ho registrato questo programma era il momento più complicato della mia vita. Io non stavo bene per niente ed era una momento doloroso, avevo bisogno di giocare. Poi quando sono tornata a casa c’è stato il crollo totale.” Gli episodi della nuova stagione di Celebrity Hunted saranno disponibile su Prime Video i primi tre a partire dal 6 maggio e gli ultimi dal 13 maggio 2024.











© RIPRODUZIONE RISERVATA