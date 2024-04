Marcello Sacchetta smorza i toni dopo la stoccata a Stefano De Martino/ “Amicizia finita? Frainteso”

Amici, arriva il chiarimento di Marcello Sacchetta dopo la frecciata a Stefano De Martino: “Sono stato frainteso”

Non è passata inosservata ieri la frecciata rivolta da Marcello Sacchetta a Stefano De Martino. Il ballerino ed ex volto di Amici di Maria De Filippi, rispondendo a degli ask su Instagram, aveva lasciato intendere che l’amicizia fraterna con Stefano De Martino fosse giunta al capolinea. Ed adesso che la notizia è esplosa e ne hanno parlato tutti i siti con toni più o meno sensazionalistici, il ballerino è intervenuto nuovamente sui social per fare chiarezza spiegando meglio che cosa intendeva. Innanzitutto ha premesso di essere stato frainteso: “Ho letto degli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire.”

Marcello Sacchetta su Stefano De Martino ha poi chiarito meglio cosa intendeva: “Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni. Ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni: lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Io ho altrettante cose da fare, ma per come sono fatto, do un valore importante ai veri amici, cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto”. Marcello e Stefano hanno condiviso per moltissimo tempo la loro avventura ad Amici prima come allievi, poi come ballerini professionisti ed infine come conduttori della fascia pomeridiano e dunque tra di loro si era creato un forte legame.

Marcello Sacchetta ha chiarito di non aver litigato con Stefano De Martino. Semplicemente avendo costruito negli anni scorsi un rapporto molto solido, un’amicizia fraterna si aspettava un diverso comportamento, banalmente che l’ex marito di Belen Rodriguez si facesse sentire ogni tanto. Ed infatti ha concluso la sua Instagram punzecchiando il conduttore di Rai2: “In modo ironico ho risposto a una domanda, ma non abbiamo litigato. Avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire. Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui!”.













