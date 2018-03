Francesca Cipriani/ La sua scelta punirà il resto del gruppo? (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani non ha rispettato le regole: i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 temono altre ritorsioni. Dubbi su alcune sue dichiarazioni.

Francesca Cipriani - Bianca Atzei

Francesca Cipriani potrebbe provocare una nuova punizione ai concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. La Naufraga maggiorata è stata infatti bacchettata nella scorsa puntata in quanto ultima arrivata nella prova e per questo costretta a sottoporsi "alla corda", legata a Bianca Atzei. Una notizia che Francesca non ha accolto di certo bene e che nei giorni successivi si è trasformata in un vero e proprio ostacolo per tutti i protagonisti delle Honduras. La blonde del reality potrebbe infatti aver compiuto un errore significativo, dato che si è svegliata in ritardo rispetto al previsto. Le regole parlano chiaro, come ha prontamente sottolineato Alessia Mancini, dato che le due concorrenti devono essere "cinturate" fin dal mattino e non a seconda del risveglio di entrambe. In attesa della levataccia di Francesca, Alessia ha deciso di prendere il suo posto e legarsi a Bianca, mossa che Elena Morali ha giudicato in modo negativo, visto che le due sono amiche e di certo essere così vicine non è un sacrificio per nessuna delle due. Una volta svegliata, la Cipriani è stata ripresa da Alessia, che le ha ricordato il regolamento della punizione. Per Simone Barbato ci sarà una nuova punizione: avrà ragione?

DUBBI SU ALCUNE SUE DICHIARAZIONI. E' DAVVERO SINGLE?

Nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018, Francesca Cipriani si è fatta nuovamente ipnotizzare da Giucas Casella. Il mentalista ha voluto abbandonare le Honduras in grande stile ed ha approfittato della disponibilità della concorrente per mostrare al pubblico uno dei suoi tanti esperimenti. Grazie all'ipnosi, Francesca ha mostrato un lato di sé ai telespettatori forse rimasto nascosto a lungo, dato che ha rivelato che uno dei suoi più grandi desideri è di diventare un giorno madre. Un sogno che l'ha spinta verso uno stato d'agitazione e sofferenza, che sembra aver colpito i fan. Fin dal suo arrivo alle Honduras, la Cipriani ha mostrato un volto inedito che durante le sue partecipazioni televisive non era ancora emerso. Negli ultimi giorni però le testate di gossip stanno discutendo a lungo della possibilità che abbia mentito e che non sia single come afferma. Superata la relazione con Giovanni Cottone, l'ex marito di Valeria Marini, sembra che l'ex Pupa abbia già trovato un nuovo amore. A rivelarlo è Leggo, che parla di un imprenditore di Milano più grande della concorrente e molto generoso, dato che la ricopre di regali.

I BOOKMAKERS LA VEDONO COME TERZA IN CLASSIFICA

Il percorso di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018 non è stato di certo semplice, se solo si pensa ai diversi contrasti vissuti con gli altri concorrenti. La Naufraga ha avuto da ridire con Franco Terlizzi e Cecilia Capriotti, subito dopo un piccolo litigio con Filippo Nardi. Anche se il suo tuffo dall'elicottero rimarrà nella storia di quest'edizione come uno degli eventi più esilaranti, sembra che la Cipriani stia riuscendo a farsi conoscere sempre di più dai fan del reality. Lo dimostra l'aiuto di Giucas Casella e le due sedute di ipnosi a cui si è sottoposta, che hanno permesso al pubblico di conoscere il suo lato umano ed altri particolari sul suo vissuto interiore. Secondo Eurobet, Francesca continua ad essere una delle super favorite, terza rispetto ad Amaurys Perez e Bianca Atzei, quest'ultima vista come vincitrice. Meno rosea la previsione di Snai, che la vede invece distante dalla cantante e dall'ex atleta. La quota assegnata in questo caso dalla casa di scommesse è di 8 punti, contro i 2.50 associati ai due favoriti alla vittoria.

