Uomini e Donne/ "Gemma e Giorgio? Trattamenti diversi della redazione": l'accusa degli ex! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. "Per Gemma Galgani e Giorgio Manetti un diverso trattamento rispetto agli altri": parlano due ex del programma

07 marzo 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani tornano al centro delle polemiche e stavolta a lanciare nuove e inaspettate accuse sono alcuni volti noti del trono Over di Uomini e Donne che però hanno lasciato il programma.Tra questi c'è Gianfranco Crobu, una delle new entry di questa edizione che è uscito con la Galgani qualche mese fa ma che nelle ultime settimane non è più in studio. L'ex cavaliere ha raccontato a Nuovo Tv il diverso trattamento che la redazione ha per Gemma e Giorgio rispetto ad altri volti dello show. "Io sono entrato nel programma proprio per corteggiare Gemma. E in quel caso i miei spostamenti sono stati rimborsati, le cene pagate. - racconta Crobu, che continua - Quando ho capito che lei non era adatta a me mi sono trovato davanti ad una storia completamente diversa: se porti in esterna una donna che non sia la Galgani, è tutto a tue spese. Lei praticamente sta svolgendo un lavoro retribuito".

"Per Gemma e Giorgio tutto gratis, per gli altri invece..."

Le accuse si fanno allora più forti: "Gemma e Giorgio è come se avessero un vero e proprio contratto con il programma della De Filippi. Gli altri, invece, devono sostenere i costi per partecipare: cene, esterne e viaggi sono tutti a proprio carico". Ma non è l'unico ad affermare ciò, perchè oltre a Gianfranco Crobu un altro ex di Uomini e Donne, Alessandro Puccio, dice la sua: "Gemma e Giorgio possono essere paragonati ad attori - dichiara e spiega poi perchè - Sono a completa disposizione del programma e delle sue dinamiche". Insomma, non solo i due ex volti confermano la stessa versione dei fatti su Gemma e Giorgio, ma li considerano come veri attori. Accuse, che ricadono quindi anche sulla redazione di Uomini e Donne, che potrebbero scatenare la risposta dei diretti interessati.

