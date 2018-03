Simone Scipioni, vincitore Masterchef Italia 7/ Pubblico diviso: tutto già deciso?

Simone Scipioni è il vincitore di Masterchef Italia 7: battuto prima Alberto e poi Kateryna, ma sui social il pubblico si divide e attacca il talent show di Sky.

09 marzo 2018 - agg. 09 marzo 2018, 8.31 Jacopo D'Antuono

Masterchef Italia 2018

Simone Scipioni è il vincitore di Masterchef Italia dopo aver battuto nell’ultima fida Kateryna. La vittoria di Simone, però, sta deludendo il pubblico. Nonostante, alla viglia della finalissima, fossero in tanti a tifare per lui, sulla pagina ufficiale del talent show di Sky, ci sono diversi commenti negativi. Alcuni utenti, in particolare, ritengono che la sua sia stata una vittoria già annunciata e che la vera vincitrice sarebbe dovuta essere Kateryna, capace di realizzare piatti più innovativi ed originali. “Mi aspettavo che vincesse Kateryna, i suoi piatti sembravano più interessanti e innovativi.. far vincere un menù con le olive all’ascolana e un dolce inesistente è un po’ deludente” – scrive qualcuno mentre qualcun altro aggiunge – “Andate a lavorare. Era scritto dalla prima puntata che avrebbe vinto lui con la storiella strappalacrime. Rapinato prima Alberto, poi Kateryna”, “Una delle edizioni più fasulle che abbiano mai fatto. Concorrenti mediocri rispetto agli altri anni. Alcuni che meritavano la finale sono usciti molto tempo prima. Simone? La personalità di uno yogurt scaduto”. Una vittoria, dunque, che non ha messo d’accordo tutti. Simone riuscirà a dimostrare, con il tempo, di aver meritato il titolo di Masterchef Italia 2018? Cliccate qui per leggere tutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Simone Scipioni è il vincitore di Masterchef Italia 7

Simone è il vincitore di Masterchef Italia 7. il timido ragazzo di Monte Cosaro ha sconfitto l'energica Kateryna nella finalissima, con un menù degustazione che ha conquistato i cuori della giuria. E' stata una sfida appassionante, dall'esito sempre incerto e imprevedibile. Simone, grazie al successo ottenuto nell'ultima puntata del talent culinario, si porta a casa un montepremi da 100.000 euro in gettoni d'oro e avrà l'onore di pubblicare il suo primo libro di ricette. La serata parte con una insidiosissima Mystery Box, che svela uno specchio con cui i ragazzi devono confrontarsi. La Klugmann spiega le regole del gioco: “Lo specchio è sincero, è un amico che ride quando voi ridete e piange quando voi piangete”. Prima di mettersi ai fornelli, gli aspiranti chef devono raccontare il loro cambiamento guardandosi allo specchio. Dallo specchio al tavolo con lo stesso obiettivo, Simone, Alberto e Kateryna si sfidano senza esclusioni di colpi. La prima manche viene conquistata dalla concorrente ucraina.

La finale di Masterchef: le pagelle

Kateryna, inevtiabilmente, merita un giudizio positivo nelle nostre pagelle finali di Masterchef. La concorrente ucraina è stata tra le più continue durante la stagione, mostrando grande determinazione, talento e umiltà. Nella puntata conclusiva del talent ha accusato un po' la tensione e nel duello finale con Simone non è riuscita ad esprimersi al meglio. Onore a Kateryna per essere arrivata fino in fondo, conquistando l'affetto del pubblico e della giuria stessa. Bastianich, Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Antonia Klugmann non hanno risparmiato complimenti a fine trasmissione. I riflettori sono tutti per il vincitore Simone, che è partito da molto lontano e ha avuto una crescita esponenziale. Ad inizio percorso, i giudici lo osservavano con diffidenza, ma puntata dopo puntata ha convinto con le sue prelibatezze al tavolo. Non è andata benissimo per Alberto, il cui sogno si è frantumato nella prima parte della serata, con la sconfitta rimediata nel duello individuale con Simone. Anche per lui, comunque, l'avventura a Masterchef è da considerare come una grande esperienza di crescita.

L'aria che tira sui social dopo la vittoria di Simone

Partiamo col dire che l'ultima puntata di Masterchef è stata seguitissima. Sui social network, a pochi minuti dalla conclusione dell'episodio, si registrano numeri altissimi. Quasi 100.000 visualizzazioni nel video in cui Barbieri annuncia il nome del vincitore del programma, oltre a 10.000 like e migliaia di condivisioni. Il verdetto, ovviamente, non può che diviidere il pubblico e il popolo della rete, anche se sono in tanti a riconoscere i meriti di tutti e tre i finalisti. Un internauta ringrazia tutto lo staff di Masterchef per le emozioni provate durante l'inter stagione: "Ci avete tenuto incollati al televisore fino alla fine, ma come sempre le sorprese arrivano in fondo". Un altro utente gli fa eco: "Eleganza, tenacia, senso del gusto e qualità da vendere sono venute fuori proprio all’ultima puntata". Insomma a giudicare dall'atmosfera social, i fan del talent culinario di Sky aspettano già una nuova stagione. Intanto Simone si gode la vittoria della settima edizione ed un montepremi da capogiro.

