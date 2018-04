IL BORGO DEI BORGHI 2018/ Camila Raznovich svela il vincitore su Raitre (1° aprile)

Il borgo dei borghi 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il vincitore al termine di un viaggio spettacolare.

Oggi, domenica 1° aprile, giorno della Santa Pasqua, in prima serata su Raitre, va in onda Il Borgo dei Borghi, uno speciale condotto da Camilla Raznovich che svelerà il vincitore della rubrica presente all’interno del programma Kilimangiaro, in onda ogni domenica pomeriggio sulla terza rete della Rai. Per svelare il Borgo dei Borghi 2018, Raitre, dopo il successo delle precedenti edizioni, ha pensato ad una serata speciale dedicata alla sfida dei borghi più belli dell’Italia. Il borgo più bello verrà eletto con il voto dei telespettatori e con quello di una giuria di esperti formato da 20 componenti, uno per ogni regione. Nel 2017 a vincere il titolo di Borgo dei Borghi fu Venzone, in Friuli Venezia Giulia, mentre nel 2016 vinse Sambuca di Sicilia.; nel 2015 e nel 2014 a trionfare furono ancora un borgo siciliano, Montalbano Elicona e Gangi. E quest’anno, chi sarà il borgo vincitore?

I BORGHI IN GARA NEL 2018

Nella prima serata di Pasqua, Raitre propone così un viaggio entusiasmante tra alcuni dei borghi italiani più belli fatto di posti spettacolari e storici, ma anche di tradizioni culinarie. L’obiettivo è riuscire a scoprire il Borgo dei Borghi 2018 che unisce alla bellezza del proprio paesaggio, anche una cucina prelibata e molto ricercata. I borghi in gara nel 2018 sono: Abruzzo, Pescocostanzo; Basilicata, Tursi; Calabria, Altomonte; Campania, Furore; Emilia Romagna, Bobbio; Friuli Venezia giulia, Sesto al Réghena; Lazio, Sermoneta; Liguria, Noli; Lombardia, Monte Isola; Marche, Gradara; Molise, Bagnoli del Trigno; Piemonte, Barolo; Puglia, Rodi Garganico; Sardegna, Stintino; Sicilia, Castroreale; Toscana, Chiusdino; Trentino Alto Adige, Vigo di Fassa; Umbria, Bevagna; Valle D’Aosta, Arnad; Veneto, San Giorgio di Valpolicella.

Nessuna novità per Il Borgo dei Borghi 2018 rispetto alle precedenti edizioni. Tutto si svolgerà come sempre fino ad arrivare ad eleggere il borgo più bello. Nel viaggio che porterà all’elezione del vincitore, Camila Raznovich, nell’emozionante viaggio tra i tesori d’Italia, sarà accompagnata dai tre componenti della giuria di qualità: la chef stellata Cristina Bowermann, lo storico dell’arte Philippe Daverio e il geologo Mario Tozzi. Il borgo vincitore sarà deciso per metà dal pubblico che ha espresso la propria preferenza votando sul sito di Kilimangiaro e per metà dalla giuria. Tra i venti borghi, solo uno sarà il vincitore e sale l’ansia per scoprire chi sarà.

CAMILA RAZNOVICH, I BORGHI DEL CENTRO I SUOI PREFERITI

Prima di svelare il Borgo dei Borghi 2018, Camilla Raznovich ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni svelando di essere legata soprattutto ai borghi dell’Italia centrale. Sui borghi italiani ha detto: “Ognuno ha le sue peculiarità, ma tutti sono piccoli gioielli con ville, castelli, chiese sotterranee, opere d’arte. E mi ha colpita la cura con cui sono tenuti” – ha detto la conduttrice che ha poi svelato i suoi preferiti – “Quelli del Centro Italia: hanno una natura incredibile e dei paesaggi meravigliosi”. Dal 2014, Camila Raznovich conduce Kilimangiaro, un programma che le permette di soddisfare la sua sete di sapere: “Io sono curiosa, amo viaggiare e qui ogni giorno faccio fantastiche scoperte”, ha concluso la conduttrice.

