Naro, Agrigento/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2024: un gioiello che sovrasta la Valle del Paradiso

Naro, Agrigento: panorami mozzafiato grazie al privilegio delle altezze

Naro è un affascinante borgo collinare situato nella provincia di Agrigento, in Sicilia, ed è pronto per la finale de Il Borgo dei Borghi 2024, il 31 marzo. Con i suoi 500 m sul livello del mare, offre una stupenda vista sulle campagne circostanti della Valle del Paradiso: vigne e ulivi a perdita d’occhio irrorati dal fiume omonimo che attraversa il borgo.

La sua storia, ricca e complessa, si intreccia con diverse culture, creando un patrimonio culturale immenso.

Le testimonianze medievali e barocche e la tradizione artigiana

Il cuore pulsante di Naro è il suo suggestivo centro storico, un intricato labirinto di tortuosi vicoli e piazzette lastricate, dove ogni angolo racconta un frammento del passato. Tra i più significativi vi è il Castello Chiaramonte, un’imponente fortezza normanna del XIII secolo, che, governando l’intero paesaggio circostante, permette di immergersi completamente nella storia medievale del borgo. Altrettanto impressionante è la Chiesa Madre di San Domenico, un magnifico esempio di architettura barocca siciliana, adornata di preziose opere d’arte e decorazioni raffinate.

A tal proposito, non è difficile notare le molteplici botteghe artigianali di ceramica. Il borgo, infatti, è rinomato sin dall’antichità per la produzione di tali oggetti, tramandata di generazione in generazione, mantenendo viva la sua autenticità.

Sempre nel centro storico è possibile visitare il celebre e suggestivo quartiere ebraico, con viuzze caratteristiche e antiche sinagoghe che testimoniano la vibrante presenza e l’influenza di questa comunità nella storia della città.

Naro: il luogo prediletto da Quasimodo e una tradizione gastronomica d’eccellenza

Seppur non nativo del borgo, il poeta e scrittore Salvatore Quasimodo ha trascorso qui parte della sua giovinezza, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nella memoria del luogo. Dal punto di vista gastronomico, Naro offre una straordinaria varietà di piatti tipici della Sicilia. Dalla pasta con le sarde alla deliziosa caponata, passando per i fragranti arancini e i golosi cannoli, ogni boccone racconta la storia e la tradizione di questa affascinante terra. Qui un video di Naro a Il Borgo dei Borghi 2024

