Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi fuori/ Produzione ai ripari: cosa accadrà? Tre possibilità

Isola dei Famosi 2018: Franco Terlizzi ha abbandonato il gioco, cosa accade adesso? Nuove difficoltà e tre possibilità per la produzione

01 aprile 2018 Anna Montesano

Franco Terlizzi, L'Isola dei Famosi 2018

L'edizione di quest'anno può sicuramente essere definita come "L'Isola dei Famosi degli abbandoni". Anche Franco Terlizzi ha abbandonato il gioco e sta tornando in Italia dopo giorni davvero molto turbolenti, che l'hanno visto al centro di discussioni e vere e proprie liti. Un abbandono che potrebbe avere importanti conseguenze per la semifinale e la finale del reality di Canale 5. Franco non era in nomination questa settimana, ma il suo addio va chiaramente a scarnire il gruppo, provocando un cambiamento nei programmi della produzione che potrebbe, a questo punto prendere tre diverse strade. La prima e, probabilmente, più difficile da attuare, annullare il televoto di questa settimana, in modo che il numero di naufraghi calcolati per la semifinale rimanga invariato.

LE CONSEGUENZE DELL'ABBANDONO DI FRANCO TERLIZZI

La seconda opzione potrebbe invece avere come protagoniste Rosa Perrotta ed Elena Morali: Alessia Marcuzzi ha infatti chiarito che le due ragazze sono "sospese" e che soltanto una di loro potrà riconquistare un punto ufficiale dopo un televoto. Con l'addio di Franco, una delle due potrebbe prendere il suo posto, rientrando ufficialmente in gioco. Terza opzione: la produzione potrebbe decidere di lasciare tutto com'è e arrivare alla semifinale con un naufrago in meno e, di conseguenza, con un'eliminazione in meno da fare. Con l'addio di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi, intanto, pare farsi sempre più quotata la vittoria di Francesca Cipriani. La spumeggiante showgirl è stata ed è la vera protagonista di questa edizione dell'Isola. La sua simpatia, ancora una volta, ha conquistato tutti e potrebbe portare a vincere il reality e l'approvazione del pubblico dopo anni di critiche e momenti difficili.

© Riproduzione Riservata.