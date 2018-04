DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 12 aprile 2018: Anna sceglierà Giovanni?

Don Matteo 11, anticipazioni del 12 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il ritorno di Giovanni mette di nuovo in crisi Anna. Chi sceglierà fra i due contendenti?

Don Matteo 11, in prima Tv assoluta su Rai 1

DON MATTEO 11, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 12 aprile 2018, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 11 in prima Tv assoluta. Si tratta della tredicesima, composta da due puntate intitolate "Tutta la vita" e "Il potere del perdono". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Cosimo è ancora deciso ad incontrare il padre e scopre che una gara ciclistica che coinvolge Spoleto promette in omaggio al vincitore un viaggio in Norvegia. Per questo convince Cecchini ad iscriversi alla competizione ed anche se il Maresciallo non si è mai allenato come ciclista, rimarrà coinvolto come sempre nella sua stessa rete di bugie. Soprattutto quando durante la corsa deciderà di adottare dei mezzi non proprio leciti e taglierà il traguardo finale, riuscendo a battere persino il record in corso. Nel frattempo, i Carabinieri devono anche indagare su un nuovo caso. Il fidanzato della giovane Gabriella è stato infatti ucciso a pochi passi dal loro matrimonio, subito dopo essersi trasferiti nella loro nuova casa. Un'abitazione che alla ragazza provoca strane sensazioni, fra cui anche il timone che ci siano oscure presenze. Quando Stefano viene ucciso all'interno della villa, Gabriella diventa in automatico la principale sospettata. La notizia sconvolgerà del tutto la ragazza, che in quel momento si trova tra l'altro in Canonica con Francesco, amico e testimone di nozze. Anna invece è costretta a non dire nulla sulla menzogna di Cecchini per via dell'interesse del Colonnello nei confronti delle abilità del sottoposto.

L'ufficiale decide infatti di iscrivere Cecchini di nascosto ad un'altra gara, che prevede un percorso ancora più ampio e difficile. Durante l'interrogatorio, Marco accusa apertamente Gabriella di aver voluto uccidere Stefano perché non voleva sposarsi. Subito dopo il pm viene raggiunto da Chiara e la vista della coppia non può che infastidire il Capitano. Intanto, Sofia decide di spacciarsi per un'aspirante modella solo per convincere il padre biologico ad incontrarla in privato. Cecchini invece è sempre più nei guai: il Colonnello vorrebbe pedalare con lui in una sfida a due. Gabriella invece conferma a don Matteo di essere sicura che nella villa dello zio, dove intendeva vivere con Stefano, ci sono presenze oscure. Secondo lo zio invece le sue paure sono dovute a Moira, una sedicente medium che è stata presentata alla ragazza da Francesco e su cui i Carabinieri iniziano ad indagare. Anna inoltre si lascia coinvolgere nell'organizzazione di una festa per Chiara, un evento che le impone di collaborare con Marco. Durante una cena solitaria, il pm sottolinea al Capitano di provare interesse per la sorella perché non cerca di cambiarlo. Arrivato il giorno della premiazione, Cecchini decide di rivelare la verità a tutta Spoleto riguardo al suo inganno. Cosimo aveva cercato di convincerlo a ritirare comunque il premio, ma il Maresciallo ha deciso di seguire il consiglio di don Matteo. Seba nel frattempo è costretto ad intervenire per salvare Sofia da quello che crede un aggressore, ma scopre così la verità sulle origini della ragazza. Le indagini portano poi alla scoperta che gli incubi di Gabriella sono collegati alla morte della madre, ritenuta suicida e che è stata invece uccisa dallo zio, con cui aveva una relazione violenta. Per Anna la sorprese però non sono finite: Giovanni è ritornato a Spoleto.

ANTICIPAZIONI DEL 12 APRILE 2018, EPISODIO 13 "TUTTA LA VITA"

I sentimenti di Anna saranno ancora al centro del nuovo episodio della fiction con Terence Hill. Il ritorno di Giovanni provocherà infatti non pochi dubbi nel Capitano, soprattutto perché l'ex fidanzato è pronto per stravolgere ancora la sua vita. Sembra che la vita in seminario gli abbia finalmente fatto capire che l'amore che nutre per Anna è troppo forte perché possa ignorarlo. I due finiranno tra l'altro per baciarsi, ma l'ombra di Marco incombe ancora sulla protagonista. Sembra infatti che Anna deciderà alla fine di tirarsi indietro e non renderà la vita facile a Giovanni, che farà di tutto per riconquistarla. "IL POTERE DEL PERDONO" - Cecchini sarà alle prese con un sospetto atroce che lo porterà ancora una volta a puntare il dito contro Zappavigna. L'Appuntato verrà infatti sorpreso in compagnia di una donna e di un bambino, che secondo il Maresciallo formano la sua famiglia segreta. Incalzato da Marco, Cecchini deciderà quindi di fare chiarezza su tutto.

