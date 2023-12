Maria Chiara Giannetta: “Don Matteo non volevo farlo, avevo pregiudizi”/ “Ecco cosa mi accomuna a Blanca”

Maria Chiara Giannetta spiazza: “Non ho accettato subito di entrare nel cast di Don Matteo”

Maria Chiara Giannetta è un’artista a tutto tondo. Regina delle fiction ha recitato in ben tre serie di grande successo come Don Matteo, Buongiorno Mamma! e Blanca, ha stupito tutti alla co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2022 dimostrandosi sciolta e disinvolta e divertendo con il monologo insieme a Maurizio Lastrico. Adesso, in una lunga intervista concessa ad Oggi si è sbilanciata sulla sua carriera rivelando che non aveva nessuna intenzione di accettare il ruolo della Capitana Anna Olivieri in Don Matteo quando le fu proposto anni fa: “Non è stato subito un si, nell’ambiente c’è pregiudizio nei confronti delle fiction, specie quelle popolari. Ti ripetono che devono fare cinema e sempre cinema”

Eppure grazie al ruolo del Capitano di Anna Olivieri in Don Matteo ha conquistato popolarità e successo dimostrando di essere una validissima attrice. Sul set della fiction con all’epoca protagonista Terence Hill, Maria Chiara Giannetta ha conosciuto Maurizio Lastrico, che impersonava il PM Marco Nardi, ed i due sono diventati ottimi amici. Lo ha infatti voluto al suo fianco a Sanremo 2022 in un divertente monologo ed l’attore comico genovese ha ricambiato il favore chiamandola sul palco di Zelig. Alla domanda se i due saranno nella prossima stagione di Don Matteo, però, l’attrice foggiana ha chiarito: “Io e Maurizio Lastrico faremo una piccola cosa ma poi basta, usciamo di scena.”

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta rivela: “Ecco cosa mi ha accomuna al mio personaggio”

Maria Chiara Giannetta presto tornerà in onda con le nuove puntate di Blanca 2 e durante l’intervista ad Oggi ha rivelato cos’ha in comune con il suo personaggio: “Mi ha regalato un’autostima che non avevo rendendomi più forte. Il tutto è stato esaltato dalla terapia che mi aiuta ad essere padrona e cosciente di quello che accade.” L’attrice poi ha aggiunto che il suo personaggio le ha insegnato il fascino del rischio, a seguire l’istinto e per lei che è una persona estremamente razionale è stata una grande maestra vita.

Adesso Maria Chiara Giannetta è al cinema nei panni di una suora nella nuova commedia di Ficarra e Picone dal titolo Santocielo ma ha le idee chiare sul futuro sia quello lavorativo non parteciperebbe di nuovo al Festival di Sanremo perché certe occasioni è giusto che rimangano uniche, che su quello privata. Vorrebbe dei figli, da anni è fidanzata con il regista Davide Marengo per il momento è concentrata sulla sua carriera.











