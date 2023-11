Don Matteo 14, Marco Liorni e l’enigma sul crossover con Reazione a Catena/ “Indizio da decriptare…”

Don Matteo 14, è già hype per la nuova stagione: nel cast anche Marco Liorni?

Il mondo del cinema e delle fiction televisive è in continua mutazione, spesso grazie alla contaminazione di tecniche e format che rappresentano una garanzia di successo. Una delle recenti novità sul piccolo schermo è stato l’approdo di Marco Liorni a Reazione a catena – quiz show targato Rai – ma il conduttore pare che presto si cimenterà anche nell’arte della recitazione.

Il commissario Montalbano/ Anticipazioni replica 16 novembre 2023: una scuola subisce due attentati Salvo...

Come riporta DavideMaggio, Marco Liorni apparirà con Reazione a Catena nella 14esima stagione di Don Matteo. La fiction storica della Rai riaprirà i battenti e tra le tante puntate degne di essere seguite pare possa esserci questo curioso incrocio con il programma cardine della televisione italiana. Il portale cita Dagospia come fonte, spiegando come il coinvolgimento di Marco Liorni – nei panni di sé stesso – e del quiz show sarà probabilmente dovuto alla scelta di alcuni personaggi di cimentarsi nel gioco televisivo.

Il commissario Montalbano/ Anticipazioni replica 15 novembre 2023: Salvo perde la testa per una collega

Marco Liorni e Reazione a Catena; crossover per un episodio in Don Matteo 14

Chiaramente, i telespettatori non vedono l’ora di osservare come sarà organizzata questa fusione tra Don Matteo e Reazione a Catena con la partecipazione di Marco Liorni. Nel frattempo, ad alimentare l’hype – come riporta il portale – ci ha pensato lo stesso conduttore. Quest’ultimo ha pubblicato sui social una foto che ritrae il celebre pulsante del quiz game con il ciak appoggiato di fianco che recita: “Don Matteo 14” e con la seguente didascalia: “Indizio da decriptare…”.

Non resta a questo punto che attendere il ritorno della 14esima stagione di Don Matteo che nel corso degli anni continua ad essere tra gli appuntamenti più seguiti dai telespettatori. Il prossimo crossover con un format altrettanto amato come Reazione a Catena – condotto da Marco Liorni – aggiunge sicuramente ulteriore curiosità alle puntate inedite della fiction targata Rai.

Lucrezia Guidone: "Mare Fuori 4? Sarà una stagione intensa"/ "Interpretare Sofia non è stato facile…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA