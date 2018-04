MILLY CARLUCCI Vs FABIO FAZIO/ "Maria De Filippi su Rai 1 e Amici in diretta? Non so cosa..."

Milly Carlucci è sempre molto aperta e liberale ma l'intervento di Maria De Filippi da Fabio Fazio l'ha lasciata un po' interdetta per via della "promozione" fatta ad Amici contro Ballando

13 aprile 2018 - agg. 13 aprile 2018, 13.27 Hedda Hopper

Milly Carlucci

Milly Carlucci non risparmia frecciatine a Fabio Fazio e a Maria De Filippi. La conduttrice di Ballando con le stelle 2018, ai microfoni di Vanity Fair, confessa di essere rimasta spiazzata dalla scelta di dare spazio ad un programma concorrente, ma di andare avanti per la propria strada. Felice del programma che conduce da ormai tredici anni e che continua ad essere ancora molto seguito, la Carlucci ammette di non aver paura del ritorno in diretta di Amici contro cui ha vinto la prima sfida degli ascolti. “Amici che torna in diretta? Mi crede se le dico che non ho guardato il programma neanche un secondo e non so che cosa ne sia venuto fuori?”, ha dichiarato la Carlucci che, sicura della propria squadra, va avanti per la propria strada. Nel mirino della Carlucci è così finito anche Fabio Fazio che potrebbe correre ai ripari chiamando come ospite la conduttrice di Ballando con le stelle 2018. Tra le due regine del sabato sera, dunque, le scintille continuano. Chi vincerà la prossima sfida degli ascolti? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

MILLY CARLUCCI INFASTIDITA DA MARIA DE FILIPPI SU RAIUNO

Le signore del sabato sera sono finalmente tornate allo scontro dopo la fuga, per settimane, di Ballando con le stelle. Se lo scontro con C'è Posta per Te poteva essere diverso e sicuramente finire a sfavore dei ballerini vip, sembra che con Amici 2018, almeno la settimana scorsa, il miracolo sia avvenuto. A quanto pare, però, dopo i primi festeggiamenti di domenica mattina, dopo la pubblicazione degli ascolti del sabato sera, Fabio Fazio ha fatto lo sgambetto a Milly Carlucci, o almeno così sembra dalle parole della conduttrice di Rai1 che non ha visto di buon occhio la partecipazione di Maria De Filippi a Che tempo che fa domenica in prima serata. Sull'argomento, e non solo, Milly Carlucci è stata intervistata telefonicamente da Vanity Fair e la conduttrice non si è certo tirata indietro quando è stato il momento di colpire duro il collega rea di aver sdoganato Amici 2018 promuovendo, di fatto, il suo diretto concorrente del sabato sera.

MILLY CARLUCCI CONTRO FABIO FAZIO?

Milly Carlucci si mostra superiore e in un primo momento sembra voler lasciar correre l'ospitata ma poi fa il giro largo e punta il dito contro questa ospitata: "Non ho avuto una reazione particolare [...] in tv ognuno promuove ciò che vuole. Ho trovato però una reazione molto accorata nel mio gruppo di lavoro. Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: “Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera?”. Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione". Questo significa che sono domani sera Amici batterà Ballando sarà solo colpa di Fabio Fazio e della sua entrata in gamba tesa o del fatto che Gabriel Garko (e i diversi malori) non saranno forti quando la coppia formata da Al Bano e Romina Power? Alla luce degli ultimi ascolti di Fabio Fazio sembra che la De Filippi abbia fatto più bene a lui, per lo scontro del sabato non ci rimane che attendere qualche ora.

