Milly Carlucci choc: “Campagne squallide organizzate contro L’Acchiappatalenti”/ “Shitstorm triste”

Milly Carlucci difende L’Acchiappatalenti

Milly Carlucci, alla vigilia della seconda puntata de L’Acchiappatalenti, il suo nuovo show trasmesso in prima serata, ogni venerdì, da Raiuno, pubblica sui propri social un video con cui difende il nuovo show che, dopo la prima puntata, è stato sommerso dalle critiche. Milly Carlucci, nel suo sfogo, spiega di apprezzare le critiche costruttive che, per chi lavora nel mondo dello spettacolo, sono sempre costruttive per migliorare e accontentare i gusti del pubblico, ma di non aver apprezzato affatto le critiche fatte per distruggere il lavoro di tante persone.

“Ringrazio anche quelli che ci hanno fatto commenti critici perché non c’è cosa più importante della critica per noi che facciamo questo lavoro per capire come poter migliorare. Alcuni commenti erano veri, alcuni erano falsissimi. Di questi non ce ne occupiamo perché creare questa ondata di negatività, la sh1tstorm, credo sia un po’ triste. Fa male alle persone colpite ma fa peggio a chi le lancia, che tristezza! Fateci critiche costruttive perché vogliamo migliorare. E le miglioreremo!”, le parole della conduttrice che, poi, ai microfoni di Superguidatv, ha aggiunto – “Poi c’è il discorso delle campagne organizzate come quella abbastanza squallida e prevedibile che è stata organizzata prima ancora di vedere il programma”.

Milly Carlucci e il problema tecnico de L’Acchiappatalenti

Schietta e diretta con il proprio pubblico, nel video social, Milly Carlucci difende il proprio lavoro e quello di tutte le persone che collaborano con lei. La conduttrice, inoltre, si è anche soffermata su alcuni imprevisti che lei e tutti gli autori hanno dovuto gestire durante la prima puntata de L’Acchiappatalenti. Imprevisti che hanno causato anche qualche ritardo alle varie esibizioni. Il tutto, stando a quello che racconta la conduttrice, sarebbe ad un problema tecnico inaspettato.

“Al primo break pubblicitario c’è stato un grave problema tecnico e abbiamo avuto un blocco di assenza [di pubblicità, ndr] di ben 8 minuti. Non era scontato che tornavate a guardarci. Ma vi ringrazio di cuore!“, ha aggiunto la conduttrice.

