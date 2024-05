Angelica e Patrick Donati, figli Milly Carlucci/ “Terzo figlio? Ci ho rinunciato per troppa differenza d’età”

Angelica e Patrick Donati, chi sono i figli di Milly Carlucci? Nati dall’amore e dal matrimonio con Angelo Donati, i figli della conduttrice italiana hanno deciso entrambi di lavorare lontano dal mondo della televisione e dello spettacolo. Angelica è la primogenita, la figlia maggiore, che ha deciso dopo il percorso di studi di iniziare a lavorare nell’azienda di famiglia. Il papà Angelo Donati, infatti, dopo alcune esperienza negli Stati Uniti d’America, quando è tornato in Italia ha fondato l’azienda Donati S.p.a., una società immobiliare che opera in Inghilterra e in America da più di quarant’anni.

Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci/ "Ci siamo sposati coscienti della responsabilità sui figli"

La figlia di Milly Carlucci pur non lavorando nel mondo della televisione è finita nel mirino del gossip per la sua storia d’amore con Fabio Borghese, futuro marito e discendente della casata romana. I due stanno insieme da diverso tempo e si parla di possibili nozze. Recentemente Angela Donati è partita con il fidanzato Fabio Borghese per un meraviglioso viaggio in Medioriente. La conferma è arrivata dai social dove la figlia di Milly Carlucci ha pubblicato una serie di foto in compagnia del suo ragazzo.

Milly Carlucci sbotta: "L'AcchiappaTalenti? Non sarà un copia-incolla noioso"/ "Non odio i reality ma..."

Angelica e Patrick Donati, i figli di Milly Carlucci lontani dal mondo della televisione

Pur avendo scelto di non lavorare nel mondo della televisione, Angelica e Patrick Donati, i figli di Milly Carlucci, sono finiti inevitabilmente nell’occhio del gossip. In particolare Angelica Donati, la figlia maggiore, che è fidanzata con Fabio Borghese con cui ha trascorso una romantica vacanza in Medioriente. Proprio la figlia della Carlucci sui social ha postato una carrellata di foto scattate tra Petra, il deserto del Wadi Rum, la montagna di Al Jabal Al Akhdar.

Più timido ed introverso, invece, è Patrick Donati, il secondo figlio di Milly Carlucci. Classe 1991, Patrick ha studiato in Inghilterra dove si è laureato in Economia e Management. A differenza della sorella ha deciso di lavorare in Inghilterra per una grande multinazionale seguendo così le orme del papà. Nessun terzo figlio quindi per Milly Carlucci che non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, ma il marito Angelo Donati non era favorevole. Il motivo? “Ci sarebbe stato troppo distacco d’età e rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così ci rinunciato” ha detto la conduttrice dalle pagine di Oggi.

Milly Carlucci, caduto 'veto': matrimonio tra figlia Angelica Donati e Fabio Borghese si farà/ "Alle nozze...

© RIPRODUZIONE RISERVATA