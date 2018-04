Eusebio Di Francesco / "Condanno ogni forma di violenza" (Che tempo che fa)

Eusebio Di Francesco, a poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool, sarà ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Info, news e anticipazioni.

29 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Eusebio Di Francesco (LaPresse)

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool, Eusebio Di Francesco questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e, in questa occasione, quasi certamente affronterà il tema del match che si disputerà mercoledì allo stadio Olimpico. L'allenatore della Roma, dopo l'impresa storica riuscita contro gli avversari del Barcellona nel corso dei quarti di finale, quando la squadra capitolina è riuscita a ribaltare il 4 a 1 dell'andata al Camp Nou, cercherà di replicare il risultato contro i giocatori del Liverpool; gli storici antagonisti, che già in passato avevano privato i giallorosso della vittoria in una storica finale dell'allora Coppa Campioni, si sono imposti all'Anfield Road con un perentorio 5 a 2, guidati dall'ex giallorosso Mohamed Salah autore di una doppietta. Nel corso dell'intervista di Fabio Fazio, l'allenatore parlerà quindi dell'impresa che attende la sua squadra da qui a breve, con un focus sui giocatori e sulla formazione che potrebbe portare in campo.

EUSEBIO DI FRANCESCO

Gli scontri che si sono susseguiti in occasione della semifinale di andata con il Liverpool saranno al centro della nuova puntata di Che tempo che fa, dove Fabio Fazio raccoglierà le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco a un passo dalla sfida di ritorno del complicato match di qualificazione. Il noto allenatore giallorosso, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Chievo, ha ricordato il tifoso del Liverpool ricoverato da giorni in gravi condizioni, auspicando il non ripetersi di situazioni simili nel match che si disputerà all'Olimpico mercoledì prossimo: "Personalmente condanno ogni forma di violenza, ancor di più quello che è accaduto a Liverpool - ha ammesso Eusebio Di Francesco - Io con tutto il mio staff e la squadra siamo molto vicini a Sean e alla sua famiglia. È una semifinale di Champions e che deve essere una festa e un orgoglio per tutta la tifoseria della Roma. Mi auguro che lo sia veramente, magari con un grande risultato, ma che sia principalmente una festa di sport. Questo è l'appello che faccio alla nostra tifoseria".

