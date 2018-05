Grande Fratello 2018, nomination e espulsione/ Aida Nazir, Baye Dame e Favoloso: tra bullismo e tradimenti

La terza puntata del Grande Fratello 2018 è stata a dir poco scoppiettante: Baye Dame espulso, Patrizia eliminata e quadrupla nomination tra Alberto, Simone, Luigi e Aida.

Grande Fratello - Barbara D'Urso

La terza puntata del Grande Fratello 2018 scivola in archivio tra liti, espulsioni, eliminati e nuove nomination. Ieri sera abbiamo visto Barbara D'Urso in una versione furiosa. La conduttrice dello show più spiato di Italia si è scatenata contro i suoi ragazzi, dopo i gravi episodi che hanno visto come protagonisti Baye Dame e Aida Nizar. Il ragazzo di colore ha aggredito verbalmente la concorrente spagnola, rispondendo ad una sua provocazione con insulti pesantissimi e minacce molto gravi. Il tutto è accaduto nei giorni precedenti alla diretta televisiva, in cui soni comunque proseguiti feroci scontri. "Ho chiesto dei provvedimenti al Grande Fratello perchè non potevo tollerare il branco contro una ragazza" le parole della D'Urso, che puntualmente ha ribadito il pugno d'oro nei confronti dei protagonisti: "Sono dieci anni che combatto contro la violenza sulle donne e io non ci sto. Mi rivolgo a quelli che erano li e guardavano e che ridevano. Avete acclarato che si poteva aggredire un altro essere umano. Il pubblico è incavolatissimo. Io non farò mai passare un messaggio del genere".

Baye Dame squalificato

Il primo verdetto della terza puntata del Grande Fratello è l'espulsione di Baye Dame. Un verdetto inevitabile per il giovane concorrente, che ha pagato a carissimo prezzo un atteggiamento indisponente e minaccioso. La D'Urso non accetta giustificazioni e spinta da un pubblico inferocito alimenta indirettamente le scintille dentro la casa. Durante la diretta stessa, infatti, si ricreano le stesse dinamiche di pochi giorni prima. Tutti o quasi sono contro Aida Nizar. Matteo Gentili, Luigi Favoloso, Lucia Orlando e Danilo D'Aquino rincarano la dose, ma ancora l'intervento della D'Urso ristabilisce la legge del Grande Fratello: "L'aggressione di Baye è la cosa più vergognosa che possa passare in televisione. Non esiste nessuna provocazione al mondo. Avete scatenato l'inferno all'esterno. E' arrabbiata l'Italia intera. Non voglio più sentire le vostre frasi nè ad Aida nè da parte di Aida agli altri. Non tollero più niente". L'espulsione di Baye Dame provoca un certo disarmo dentro la casa, l'unica a gioire è proprio la Nizar, che a fine trasmissione minaccia a sorpresa di abbandonare il gioco.

Luigi Favoloso lasciato da Nina Moric

La D'Urso prova ad andare faticosamente oltre, ma l'argomento espulsione è caldissimo. Mentre Baye Dame si appresta a fare il suo ingresso in studio, nella casa avviene uno scontro tra Matteo ed Alberto. Quest'ultimo viene accusato gravemente dal coinquilino, che prova a metterlo in cattiva luce nei confronti delle donne: "Si parla tanto di rispetto ma questa persona si vanta di usare 100 preservativi al mese". Barbara si infuria nuovamente e prende le difese di Alberto detto Tarzan, che evidentemente gode di un certo successo con le donne: "Se può permetterselo dove sta il problema?". La D'Urso torna poi a parlare dello scontro tra Baye ed Aida, condannando l'aggressività del concorrente appena espulso. Il televoto sentenzia l'eliminazione di Patrizia, che deve rinunciare alla sua love story con Luigi: "Ho legato molto con lui, mi è stato vicino. E' un ragazzo che mi piace, non ho problemi a dirlo" ha commentato durante la puntata. Luigi che da ieri sera è ufficialmente single, dopo che Nina Moric ha deciso di lasciarlo per il suo comportamento ambiguo dentro la casa.

Patrizia eliminata, nuove nomination

Eliminata Patrizia, il Grande Fratello ha chiesto ai ragazzi di procedere con le nuove nomination. Aida e Luigi finiscono direttamente al televoto per il comportamento scorretto constatato dalla produzione nei giorni precedenti. La spagnola avrebbe ecceduto con le provocazioni, mentre Luigi non sarebbe stato propriamente gentile nei confronti di Aida. Nel frattempo Baye Dame si sfoga in studio ai microfoni della D'Urso, da dove Patrizia ammicca con la sua nuova fiamma Luigi: "Mi manchi già". Veronica Satti spera in un riavvicinamento con Bobby Solo, proprio grazie alla mediazione di Barbara D'Urso, la quale rischia di perdere la Nizar proprio nel finale di puntata. La spagnola, in lacrime, ha minacciato di lasciare il programma. Tutto questo mentre la conduttrice leggeva i nomi dei concorrenti in nomination, ovvero Alberto, Simone, Luigi e Aida stessa. Chi verrà eliminato martedì prossimo? La quarta puntata, dunque, verrà posticipata di un giorno rispetto alla programmazione attuale.

