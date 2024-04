Mauro Coruzzi: “La cacciata di Barbara d’Urso? Meritava più rispetto!”/ “Il mio addio ad Amici? Ecco perché”

Mauro Coruzzi: il retroscena su Maria De Filippi e il suo addio ad Amici

Mauro Coruzzi ripercorre alcune delle tappe televisive più importanti della sua carriera nel corso della sua ospitata a La Volta Buona. Caterina Balivo indaga sul rapporto che ha avuto con due importanti conduttrici italiane: Maria De Filippi e Barbara d’Urso. Ha lavorato con entrambe, e per entrambe Coruzzi spende parole di grande stima.

“Ho sempre ammirato di Maria la capacità di dare spazio a chi le sta intorno. – ha esordito l’alter ego di Platinette – In 10 anni di Amici non ho mai visto un copione. Lei ha occhi e orecchie ovunque, non si lascia scappare nulla. Per cui è capace, come sta facendo ora, di interpretare i desideri del pubblico e farli divenire realtà.” Così ha spiegato: “Perché è finita dopo 10 anni di Amici? Non è finita. Come è normale che sia, ci sono delle successioni. Ma ho comunque fatto altre cose con lei, come Amici Celebrities o una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show.”

Mauro Coruzzi lancia una stoccata a Pier Silvio Berlusconi sulla ‘cacciata’ di Barbara d’Urso

Parole di stima quella di Mauro Coruzzi anche per Barbara d’Urso: “Lei con me è stata molto generosa, e trovo che sia una donna che ha inventato un linguaggio televisivo.” ha raccontato. “Può piacere o meno quello che fa, i contenuti sono discutibili, così come d’altronde lo sono quelli di Maria, come Uomini e Donne…”, ha aggiunto Coruzzi, lanciando poi una stoccata a Pier Silvio Berlusconi. “L’addio di Barbara alla televisione commerciale è stato un po’ violento, nel senso che meritava, credo, una forma di rispetto più alto. Non doveva essere cacciata così. Ha fatto un tipo di televisione che funzionava e mi pare che ora non stia andando così bene come quando c’era lei!” ha tuonato sul finale.











