Emma Muscat e Biondo stano insieme/ Coppia da record, i fan pazzi di loro (Amici 2018)

Emma Muscat e Biondo emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Biondo, Amici 17

Emma Muscat e Biondo continuano a far sognare i telespettatori di Amici 2018, grazie alla loro relazione nata davanti alle telecamere del talent show. Il video del bacio che si sono scambiati in diretta è il più visto della storia del programma di Maria De Filippi e la loro esibizione dello scorso sabato ha sancito un incredibile riscontro da parte del pubblico presente in studio. Il 20enne Simone Baldasseroni e la 18enne proveniente da Malta si sono esibiti sulle note di I'll be missing you di Puff Daddy, creando un'atmosfera di romanticismo e complicità che ha emozionato il pubblico. Alla fine della performance, infatti, non è potuta mancare una standing ovation, mentre nello stesso momento i fan sui social network esprimevano soddisfazione ed emozione per quando visto. Nelle ultime settimane, infatti, Emma e Biondo sono seguitissimi nei loro profili e in quello ufficiale del programma ed è persino nata una pagina su Instagram dal titolo Biemma, dove vengono postate le foto dei momenti più belli della coppia.

EMMA E BIONDO: IL VIDEO DIVENTATO VIRALE

Che la loro voce e il loro stile piaccia o no, Emma Muscat e Biondo sono i veri protagonisti dell'edizione 2018 di Amici: la conferma è arrivata, come riporta il settimanale Spy nell'ultimo numero in edicola, dopo la loro esibizione di coppia del 28 aprile quando la coppia si è scambiata un bacio al termine dell'esibizione in Someone Like You di Adele. Tale video, pubblicato on line, ha suberato in pochi giorni il milione di visualizzazioni, diventando il filmato più visto della storia del talent show. Il bacio ha infatti confermato ciò che tutti sospettavano ma che in realtà la coppia non aveva mai ufficializzato. Un'emozione evidenziata anche dagli stessi giudici della commissione esterna a partire da Simona Ventura, da sempre una delle principali fan di Biondo (come confermato dallo scontro con Heather Parisi). Super Simo aveva infatti dichiarato: "Meravigliosi, una coppia complementare che si ama". Parole analoghe da parte di Alessandra Amoroso, in lacrime: "Bellissimo vedervi così".

BIONDO PER LEI HA CAMBIATO SQUADRA

L'esordio di Emma Muscat ad Amici non era stato facile a causa degli evidenti problemi linguistici. L'aspirante cantante, arrivata da Malta, non conosceva bene l'Italiano ed è stato proprio Biondo ad aiutarla, insegnandole alcune perole e permettendole di sentirsi a suo agio tra i suoi compagni. La sorte della coppia ha subito una battuta d'arresto quando sono stati assegnati a due diverse squadre, una separazione che però non è durata a lungo. Quando Daniele ha chiesto di passare dai bianchi ai blu per stare vicino a Lauren, Biondo ha colto al balzo l'occasione per iniziare un nuovo percorso proprio nella squadra di Emma. E proprio tra i bianchi, il giovane rapper ha vissuto i momenti più difficili della sua avventura ad Amici, in seguito alle accuse di Ermal Meta ed Heather Parisi relative all'uso di autotunes. Deluso per le forti dichiarazioni dei due commissari, Biondo ha vissuto dei momenti difficili e proprio Emma ha cercato di convincerlo a non rinunciare al talent show.

