FABRIZIO CORONA/ L'intervista: "Perseguitato dalla malagiustizia. Carcere? L'Inferno. Io detenuto dentro"

Fabrizio Corona: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".

Fabrizio Corona sulla copertina di Chi

A distanza di due anni dall'ultima intervista, ma soprattutto dopo aver trascorso in carcere 16 mesi, torna a parlare Fabrizio Corona e lo fa in un'intervista rilasciata in esclusiva a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini domani, mercoledì 16 maggio in edicola. Corona, finito in manette per aver nascosto 2 milioni e 684mila euro nel controsoffitto della casa della storica collaboratrice Francesca Persi, ha dichiarato:"La mia è l'unica versione, quella vera. È stata solo una guerra. Io come singolo individuo contro un macigno più grande e forte di me che non voglio identificare con nessun nome altrimenti, dopo quest’intervista, ricominciamo da capo. E come me, vittima della mala giustizia, ci sono tante brave persone". Insomma Corona non esita a definirsi un "perseguitato": "Mi hanno arrestato per questioni morali, questioni di odio oggi per me impossibili da spiegare. Ma ho tutto chiaro nella mia testa e nel mio cuore. Posso aver sbagliato, ma ho pagato in modo esagerato. Corona un perseguitato. Stop".

FABRIZIO CORONA, "CARCERE? L'INFERNO. IO DETENUTO DENTRO"

Non c'è dubbio che uno dei momenti più difficili degli ultimi anni per Fabrizio Corona sia stato quello del 10 ottobre 2016, quando l'ex re dei paparazzi viene arrestato. Nel racconto di quei momenti drammatici, Corona ricorda:"Mi ammanettano e mi consegnano un mandato di custodia cautelare. Il reato: intestazione fraudolenta di beni. Dopo tre ore mi ritrovo di nuovo al casellario di San Vittore. E sento ancora quel rumore: il cancello che si chiude dietro le spalle. Quel rumore è il ritorno all’inferno. Lo sanno tutti i detenuti". E proprio il duro percorso dietro le sbarre ha segnato Fabrizio in maniera inevitabile la sua esistenza, come ha ammesso lo stesso Corona nell'intervista esclusiva rilasciata a Chi in edicola domani, 16 maggio:"Chi ha vissuto il carcere non dimentica. Io sono un detenuto "dentro"".

