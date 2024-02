Fabrizio Corona “Chiara Ferragni ormai è finita”/ “Fedez temeva di venire schiacciato ma spariranno entrambi”

Tra i primi a parlare della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni è stato Fabrizio Corona. Il noto agente fotografico ne aveva dato notizia il 6 febbraio scorso nel podcast “Gurulandia” con Marco Cappelli, che peraltro aveva registrato l’1. «Era ovvio. Un amore che vive solo dentro i social e non nella vita reale si sfascia per una cosa del genere». Il riferimento è alla bufera in cui è finita l’influencer, il caso pandoro Balocco che ha portato a una inchiesta della procura di Milano per truffa aggravata.

Fabrizio Corona è convinto che Chiara Ferragni sia «finita» e «quest’anno perderà l’80% del fatturato». L’ex re dei paparazzi ne parla in un’intervista al Giornale, in cui spiega che la carriera dell’influencer «è stata anche un susseguirsi di colpi di fortuna. Nulla di programmatico». Tutto ciò non dovrebbe essere un buon motivo per far finire un matrimonio. A tal proposito, Fabrizio Corona nutre dei dubbi sull’autenticità della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, parla di «accordo d’immagine».

“IO SONO MORTO E RISORTO, CHIARA FERRAGNI E’ FINITA”

La tesi di Fabrizio Corona è che quando Fedez ha capito che i guai di Chiara Ferragni «rischiavano di portare giù anche lui, ha ripreso con il Muschio Selvaggio, ha fatto un nuovo disco, ha messo delle distanze», perché «non conveniva più». A tal proposito, al Giornale cita l’intervista che l’influencer concederà a Fabio Fazio, che la ospiterà il 3 marzo a Che tempo che fa. Per l’agente fotografico l’influencer andrà «a vendere la sua intimità. Pensa ci vada gratis? Gratis da Fazio ci va chi deve promuovere un film, un disco, un libro… Questa è un’esclusiva. Lei non ha mai rilasciato interviste. Vale almeno 150mila euro». Secondo Fabrizio Corona, Chiara Ferragni non sarà ospite del programma di Fazio per meno di 50mila euro.

«Fazio è il nuovo Verissimo, tutti quelli che si lasciano vanno lì, guardi Stefano De Martino. Oltretutto La Nove è Discovery. E La Ferragni ha un’esclusiva con Prime per Ferragnez, quindi devono averla salutata anche da lì». Fabrizio Corona ci tiene a precisare di non avercela con Chiara Ferragni: «Io non ce l’ho con nessuno, ma ha sempre fatto tanto la snob… Corona nemmeno lo voleva nominare. Intanto io sono morto e risorto cinque volte, mi sono reinventato dopo ogni caduta». Difficile per lui che ci riesca anche l’influencer. «Ne dubito, sa cosa significa per una considerata l’influencer più importante del momento, una che è stata invitata ad Harvard, ritrovarsi con la Guardia di Finanza in casa? Credo che adesso si parlerà ancora per qualche mese di entrambi e poi spariranno sia lei che Fedez».











