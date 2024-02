Fabrizio Corona condannato: diffamò Wanda Nara, Icardi e Brozovic/ Il legale: “Speravo nell’assoluzione”

Fabrizio Corona condannato condannato per diffamazione aggravata. Lo ha deciso il tribunale di Milano in relazione alla vicenda del 2019 che coinvolge Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic. L’agente fotografico raccontò di un presunto tradimento della showgirl e manager argentina con l’allora centrocampista dell’Inter e compagno di squadra del marito. Sul sito “King Corona Magazine” nel febbraio 2019 comparve un articolo in cui Corona parlava di un possibile divorzio tra Icardi e Wanda Nara per un presunto tradimento di lei con Brozovic. Tra accuse e smentite, lo scoop di Corona costò caro alla coppia argentina: Wanda Nara dichiarò in aula nel 2021 che quel gossip sancì la rottura tra il marito e l’Inter.

I tre citarono in giudizio l’ex re dei paparazzi che è stato condannato dai giudici a una pena pecuniaria. Come evidenziato dal Giornale, alla luce di tale sentenza, Fabrizio Corona dovrà pagare una multa di 1.500 euro, più spese legali, oltre a un risarcimento di 5mila euro a Marcelo Brozovic e 7.500 euro alle parti civili, Wanda Nara e Mauro Icardi, nella causa che lo vedeva imputato per diffamazione nei confronti del calciatore Marcelo Brozovic e di Wanda Nara. Invece, per quanto concerne la determinazione dei danni morali, si proseguirà in sede civile con un’altra causa.

FABRIZIO CORONA CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE: LA REAZIONE DEI LEGALI

I legali di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic hanno espresso soddisfazione per la sentenza. L’avvocato Danilo Buongiorno, che assiste il centrocampista attualmente impegnato in Arabia Saudita, ha spiegato che «la sentenza rende giustizia al mio cliente, che si è visto diffamare, accusandolo di una relazione extraconiugale con uno dei suoi compagni di squadra. Una diffamazione molto molto grave». Oltre a confermare l’ottenimento della provvisionale, il legale ha spiegato che ora ci si riserva «anche un’azione civile per gli ulteriori danni che secondo noi abbiamo subito».

Come riportato dal Giornale, in aula era assente Fabrizio Corona durante la lettura della sentenza. Ma ha parlato per lui il legale che lo assiste da anni, l’avvocato Ivano Chiesa: «Fabrizio è stato condannato a una pena pecuniaria, solo pecuniaria, come prevede la legge a volte in questi casi. 1.500 euro, poi ci sono ovviamente i risarcimenti vari, comunque il totale sarà 7mila, 10mila euro, niente di che. Veramente io speravo che venisse assolto, ma è molto difficile, perché la giurisprudenza ci dà contro, perché è scritta pensando alla carta stampata. Mentre, adesso che le notizie volano sul web, diventa molto difficile adeguarsi a quello che richiede la giurisprudenza». Il legale ha confessato che si aspettava un’assoluzione, comunque farà ricorso in appello: «Vediamo di proseguire la battaglia».











