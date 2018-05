La scelta di Nicolò Brigante/ È Marta o Virginia? Uomini e Donne, Oggi in onda un colpo di scena (2 maggio)

La scelta di Nicolò Brigante sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum? Oggi, 2 maggio, a Uomini e Donne in onda la puntata tanto attesa che potrebbe rivelare un colpo di scena

02 maggio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante, Virginia Stablum e Marta Pasqualato

L'attesa è finalmente finita: oggi, su Canale 5, andrà finalmente in onda la nuova puntata di Uomini e Donne che vedrà la scelta di Nicolò Brigante. Un appuntamento che il pubblico del trono Classico attendeva da giorni e che è stato annunciato dalla produzione e da tutti i volti del trono classico la scorsa settimana. Dopo due giorni di stop, Uomini e Donne torna con grandi sorprese e con una domanda comune: chi sceglierà Nicolò? Partiamo con lo svelare che il tronista, prima di fare la sua scelta, ha trascorso con Marta Pasqualato e Virginia Stablum un giorno interno e una notte con Nicolò Brigante in una villa, la stessa che ha visto Paolo Crivellin con Angela e Marianna. Qui il tronista ha trascorso del tempo prima con l'una poi con l'altra corteggiatrice, il tutto sempre visionabile attraverso uno schermo da colei che intento non era con Nicolò.

UOMINI E DONNE: GLI ULTIMI INDIZI SULLA SCELTA DI NICOLÒ

Non mancheranno litigi e polemiche nel corso di questa puntata, così come non mancherà un bacio, quello dato a Virginia Stablum, che farà infuriare Marta. Un gesto che sembra quasi indicare la scelta ma che potrebbe non essere così scontato. La scelta, però, a differenza del soggiorno in villa, è stata registrata ieri e non la scorsa settimana, quindi solo poche ore fa Nicolò ha davvero deciso chi tra Marta e Virginia vuole al suo fianco. E se il pubblico crede sia Marta la scelta di Brigante, alcuni indizi social fanno invece credere sia stata Virginia la prescelta. Indizi e pronostici a parte, la verità la conosceremo solo oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5 con la nuova puntata di Uomini e Donne.

