Rodrigo Alves, Il Ken Umano/ Chi è il nuovo concorrente Grande Fratello 2018: nuove polemiche in arrivo?

Rodrigo Alves, il Ken Umano è pronto a entrare nella casa come concorrente. Se la dovrà vedere con il Ken italiano Angelo Sanzio. (Grande Fratello 2018)

Rodrigo Alves, Grande Fratello 2018

Rodrigo Alves, conosciuto come Ken umano, è pronto a superare il confine fra realtà e Grande Fratello 15. Lo vedremo infatti come nuovo concorrente del reality di Canale 5 questa sera, come annunciato due giorni fa dalla conduttrice Barbara d'Urso a Domenica Live. Lasciata Praga dove ha trascorso alcuni giorni per motivi di lavoro, il Ken umano ha svelato infatti prima del tempo ai fan di essere diretto verso Roma. Un particolare che sui social è sfuggito e che anticipa il suo battesimo come nuovo gieffino di quest'edizione. Un passato molto simile a quello di Angelo Sanzio, soprannominato Ken italiano, sia per la scelta di rimodellare in modo forte il proprio aspetto fisico sia perché per entrambi questa decisione è legata ad un episodio di bullismo. Rodrigo Alves ha iniziato il suo percorso di trasformazione estetica quando aveva appena 17 anni, per cercare di contrastare il trauma vissuto in giovinezza. La prima di quasi 60 operazioni che ad oggi non lo hanno portato solo ad avere un aspetto sempre più simile a quello del famoso fidanzato di Barbie, ma anche a togliersi 4 costole. In una puntata di Domenica Live dello scorso gennaio, Alves ha infatti esibito la sua ultima trasformazione: un punto vita più stretto per poter migliorare ancora di più il proprio aspetto. E per indossare le giacche alla perfezione, come ha dichiarato in trasmissione.

PRONTO PER UNA NUOVA SFIDA

Il Grande Fratello 15 vedrà Rodrigo Alves, conosciuto come Ken umano, varcare la fatidica porta rossa per affrontare questa sua nuova sfida televisiva. Un volto noto al pubblico italiano quello del modello 34enne e di origine sudamericana che ha già avuto modo di sollevare numerose polemiche in Italia. E il nostro Paese non è il solo ad aver puntato i riflettori sulla bambola umana, dato che il DailyMail ha trattato in un recentissimo articolo la sua ultima operazione shock. Alve ha infatti fatto un miglioramento cosmetico non ortodosso al viso, facendosi iniettare via endovena una placenta. Un trattamento che ha affrontato grazie alla clinica medico Beauty di Praga, poco prima che Barbara d'Urso annunciasse ufficialmente il suo ingresso nella Casa. L'ultimo trattamento del Ken umano non riguarda solo la placenta, usata prevalentemente in Giappone e pratica ormai considerata popolare. Rodrigo ha infatti ricevuto iniezioni di cellule staminali, un filler, un lifting alle sopracciglia, un botox per il ringiovanimento cellulare ed un mix di cocktail vitaminici. Non si tratta solo di un vezzo, come ha spiegato a MailOnline, dato che "per continuare a rimanere giovane e mantenere intatti tutti gli interventi di chirurgia plastica devo sottoporsi a trattamenti anti-invecchiamento", come ha sottolineato il diretto interessato.

