I segreti non riposano in pace/ Su Rai 2 il film con Cuba Gooding Junior (oggi, 17 agosto 2018)

Su Rai 2 va in onda il film I segreti non riposano in pace con protagonista Cuba Gooding Junior. Nel cast anche Ashley Scott, bailey Chase e James Hong (oggi, 17 agosto 2018)

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

I segreti non riposano in pace

I segreti non riposano in pace è il film thriller che sarà protagonista del primo pomeriggio di Rai 2 venerdì 17 agosto 2018, a partire dalle 14, 00. Con la regia di Peter Sullivan la pellicola è stata interpretata da Cuba Gooding Junior, Ashley Scott, Bailey Chase e James Hong. Il regista del film Peter Sullivan è soprattutto noto come attore televisivo e cinematografico. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse serie televisive di successo prima fra tutte I Borgia, dove ha interpretato il personaggio del Cardinale Sforza. É poi apparso in moltissime pellicole televisive realizzate con un budget molto basso in Gran Bretagna e Spagna. Ad interpretare il personaggio principale del film è l'attore americano Cuba gooding Junior, interprete cinematografico famoso per aver preso parte a una lunga serie di pellicole di successo a partire da Il principe cerca moglie, Codice d'onore, Jack colpo di fulmine, Qualcosa è cambiato, The Fighting temptations, Dirty affari sporchi e Nemico invisibile. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2014 del film Selma la strada per la Libertà. Nel 2016 e anche apparso in alcuni episodi delle serie televisive American Crime story e American Horror Story.

I SEGRETI NON RIPOSANO IN PACE, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Laura che, diversi anni prima dei hai fatti narrati nel film, aveva contribuito a condannare a morte un pericoloso omicida seriale. A distanza di qualche anno la giovane donna si trova costretta a fare i conti con avvenimenti davvero molto strani. Ben presto tutti i membri della giuria che avevano condannato il criminale, compresa Laura, iniziano a rimanere vittima di inquietanti incidenti. La donna decide così di scoprire la verità che si cela dietro agli inspiegabilil eventi assieme alla gente Callender. I due scopriranno lo schema che si nasconde dietro gli omicidi dei membro della giuria. Presto la vita di Laura sarà messa seriamente in pericolo.

© Riproduzione Riservata.