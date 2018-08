JIMMY IL FENOMENO È MORTO/ Addio a Luigi Origene Soffrano, il saluto del web: "Ci penso io a salutarti"

Jimmy il Fenomeno è morto: addio a Luigi Origene Soffrano, uno dei più grandi caratteristi del cinema italiano. Le ultime notizie: si è spento all'età di 86 anni in una residenza per anziani

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 18.39 Silvana Palazzo

Jimmy il Fenomeno è morto

La morte di Luigi Origene Soffrano, attore italiano meglio nome come “Jimmy il Fenomeno”, protagonista di più di 100 film, ha colpito il popolo del web che lo sta salutando ricordando battute e film di cui è stato protagonista. Sono diversi gli utenti che, su Twitter, stanno dedicando un minuto all’86enne che, a detta di molti, non avrebbe mai avuto la giusta riconoscenza dal mondo dello spettacolo. Un utente, in particolare, cinguetta: “Tutti che diventano fan di tutti, ma quando viene a mancare Jimmy il fenomeno nessuno che lo calcola? Ci penso io a salutarti fenomeno”. Qualcun altro aggiunge: “Se n'è andato #JimmyilFenomeno, uno che è stato protagonista del #cinema italiano per quarant'anni senza mai essere protagonista, capace di regalare pennellate di colore di naturale comicità e bonaria follia. Un grande, a modo suo”. Per il mondo dello spettacolo è, dunque, un giorno di lutto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tutti che diventano fan di tutti, ma quando viene a mancare Jimmy il fenomeno nessuno che lo calcola?

MORTO "JIMMY IL FENOMENO"

È morto Luigi Origene Soffrano, meglio conosciuto come “Jimmy il fenomeno”. L'attore si è spento all'età di 86 anni nella residenza per anziani di Milano dove viveva dal 2003. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 11. Le smorfie, la sua parlata in dialetto e il tono di voce sempre sopra le righe sono indelebili nei ricordi di chi ha visto le sue commedie. L'attore ha prestato il suo volto a decine e decine di commedie, poi si è dato anche alla televisione, partecipando come spalla di Ezio Greggio a Drive In. Interpretava, in uno sketch a dir poco surreale, “il portachiavi del Milan”, vinto dai concorrenti di “Testa di quiz” di cui Ezio Greggio era il conduttore. Celebri sono i suoi ruoli in “Ercole alla conquista di Atlantide” e “Il federale”. La sua ultima interpretazione nel 1998 con “Jolly Blu”. In questo lasso temporale Jimmy il fenomeno ha caratterizzato decine e decine di film. Nel 2010 invece lanciò un appello per avere il sussidio della Legge Bacchelli.

ADDIO A UNO DEI PIÙ GRANDI CARATTERISTI DEL CINEMA ITALIANO

Nell'epoca d'oro della commedia sexy all'italiana, Luigi Origene Soffrano era una presenza fissa tanto che sarebbe impresa ardua riportare tutta la sua filmografia. Ma basta ricordare, tra gli altri titoli, “Il monaco di Monza”, “Fantozzi”, “La liceale nella classe dei ripetenti”, “Fico d'India”, “Il bisbetico domato”, “I fichissimi”, “Innamorato pazzo”, “Acqua e sapone”, “Il ragazzo di campagna”. Jimmy il fenomeno si fece amare così tanto che divenne un personaggio apprezzato anche lontano dal cinema, e infatti per anni fu ospite fisso del calciomercato, dove le società lo invitavano considerandolo un portafortuna. La fine di quel genere cinematografico, il passare degli anni e gli acciacchi hanno fatto finire malamente la sua parabola. Nel 2003 decise di andare a vivere in una residenza per anziani a causa dei suoi gravi problemi fisici che gli rendevano faticoso camminare. In stato di indigenza, lanciò un appello nel 2010 perché gli venisse riconosciuto il sovvenzionamento della Legge Bacchelli.

