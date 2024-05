Amici 23 Serale 2024, Finale/ Diretta, eliminati e vincitore: Angelina Mango ospite

Amici 2024, anticipazioni finale 18 maggio: Angelina Mango ospite

Il serale Amici 2024 sta per giungere al termine con la finale di oggi 18 maggio. Maria De Filippi conduce la sua ultima puntata di questa edizione che, a differenza di quelle finora andate in onda, sarà in diretta. Il motivo è semplice: a votare i concorrenti rimasti in gara non sarà più la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, ma il pubblico da casa. Sarà aperto un televoto sin dalla prima sfida e sarà il pubblico a casa a decretare il vincitore di ogni manche.

Il team di professori, composto da Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, è soltanto spettatore di questa puntata del serale, tutta dedicata ai sei finalisti e alla proclamazione del vincitore. Non mancherà però un ospite speciale: si tratta di Angelina Mango, reduce dall’Eurovision 2024.

Amici 23, presente la sala stampa per un premio speciale

Se è vero che il pubblico a casa sarà determinante per decretare il vincitore della di Amici 2024, è anche vero che, come ogni anno, anche questa finale vedrà la presenza della sala stampa. Una serie di giornalisti di varie testate di costume e di spettacolo sarà presente in collegamento per valutare le performance dei ragazzi in gara e assegnare loro una votazione. Prima della proclamazione del vincitore di Amici 23, ci sarà infatti anche l’assegnazione di un premio stampa al concorrente che, secondo i giornalisti, è il più meritevole per il percorso fatto.

Ricordiamo inoltre che, oltre al premio per il vincitore di Amici 2024, durante la finale saranno assegnati anche i premi di categoria all’allievo arrivato primo nella propria categoria (ballo o canto). Ma chi sono i finalisti che gareggiano per l’ambito premio finale di 150mila euro?

Chi sono i finalisti di Amici 2024

A differenza della scorsa edizione, Amici 2024 trova in finale sei concorrenti. Per il canto troviamo Holden e Petit, allievi di Rudy Zerbi, e Sarah e Mida, allievi di Lorella Cuccarini. Nessun allievo di Anna Pettinelli è invece riuscito a raggiungere la finale. Per il ballo sono entrambi gli allievi di Alessandra Celentano e giocarsi la vittoria di categoria oltre quella finale: Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

Un vero e proprio trionfo per la squadra Zerbi-Celentano, che è riuscita a portare in finale l’intera squadra. Celentano, per di più, è la vincitrice accertata della categoria ballo di Amici 23, visto che entrambi i contendenti sono suoi allievi.

Come funzionano le sfide di Amici 2024 e diretta streaming

Sarah, Mida, Holden, Petit, Dustin e Marisol si sfideranno in un uno contro uno nel corso della finale di Amici 2024. Non è chiaro chi sarà il primo a partire. Così come nelle precedenti edizioni del talent di Maria De Filippi, si inizierà con un allievo che sceglierà chi sfidare. Il vincitore della sfida – giocata su più prove – andrà avanti nella corsa alla vittoria, il perdente sarà invece definitivamente eliminato. E così sarà fino alla finalissima a due.

Ricordiamo che è possibile seguire il serale di Amici 23 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











