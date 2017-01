ISABELLA BIAGINI INVESTITA DA UN’AUTO A NATALE: LE IMMAGINI DALL'OSPEDALE (POMERIGGIO 5 OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Si continua a parlare di Isabella Biagini, l'ex attrice che aveva fatto fortuna negli anni '70 con le commedie. Oggi a Pomeriggio 5 infatti Barbara D'Urso, nella prima puntata del 2017 della trasmissione pomeridiana quotidiana in onda su Canale 5, si occuperà dell'ultima disavventura vissuta dalla donna. Isabella Biagini lo scorso dicembre era dovuta fuggire dalla sua abitazione per un incendio scoppiato in camera da letto. Poi la vigilia di Natale è stata investita da un'auto. Nei giorni scorsi, dopo l'incidente stradale, ai microfoni della trasmissione di Rai 1 La vita in diretta condotta da Marco Liorni e Cristina Parodi, Isabella Biagini aveva raccontato che sarebbe andata a vivere alla Caritas visto che, dopo che la sua casa è andata distrutta, non ha più un posto dove vivere. A Pomeriggio 5 saranno mostrate le immagini di Isabella Biagini ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da un'auto. L'ex attrice si è mostrata alle telecamere distesa su un lettino con una mascherina sul viso: Isabella Biagini ha poi fatto vedere una gamba fasciata e si è lasciata andare a un commento ironico sulla sua pelle "non cadente".

